金正恩臉丟大了！　平壤綜合醫院「蓋了4年」還沒蓋完

▲平壤綜合醫院主體建築2020年時已接近完工，然而4年多來遲遲無相關消息。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

正當全球2020年陷入新冠疫情時，北韓（朝鮮）將主力建設計畫放在興建平壤綜合醫院，並以「千里馬速度」趕工，預計在當年的雙十黨慶完工啟用，豈料卻因各種原因導致工程延宕，4年多以來沒有相關消息。不過如今，又傳出當局要求醫院趕在今年底以前完工。

根據北韓官媒《朝中社》今（12）日報導，北韓黨政高層訂出目標，要求平壤綜合醫院必須要在今年以內完工，目前正在籌措興建醫院時所需要的各種原物料，以及醫院所使用的各種醫療相關設備。

北韓最高領導人金正恩今年1月15日在最高人民會議上進行施政演說，他表示平壤綜合醫院必須在今年以內完工，並且在江原道也會興建一座現代化的綜合醫院。

同時，北韓內閣總理金德訓最近也頻頻造訪平壤綜合醫院建設工地，督促醫院施工進度。

據悉，北韓從2020年3月開始興建平壤綜合醫院，當初金正恩也有親自出席開工典禮，該年7月金正恩還曾斥責相關負責官員，要求「別草草了事」，原本預計平壤綜合醫院將趕在該年10月10日朝鮮勞動黨75周年黨慶完工，作為黨贈送給人民的禮物，豈料卻因新冠疫情、當局嚴格封鎖邊境，導致缺乏用於工程的鋼筋與水泥。