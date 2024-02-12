收假塞車潮！南韓春節連假「最後一天」　北返首爾要開近6個小時

▲南韓新春連假即將結束，民眾收假返回工作岡位，其中京釜高速高路首爾蠶院交流道附近11日下午開始湧現返鄉與北返車潮。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

同樣將陰曆新年視為傳統三大節日之一的南韓，今（12）日是新春連假的最後一天，民眾將收假返回工作岡位。為此，南韓各大高速公路開始塞車，從最南端的釜山返回首都首爾，恐怕得耗時5個小時40分鐘，預估下午將迎來塞車高峰。

根據《韓聯社》，韓國道路公指出，若以12日上午9時為基準，預估從南韓全國各大都市的高速公路收費站返回首爾所耗費的時間，從釜山返回首爾車程達5個小時40分鐘、從蔚山返回首爾5個小時10分鐘、從大邱返回首爾4個小時40分鐘、從光州返回首爾4個小時30分鐘、從大田返回首爾1個小時30分鐘。

不過若從反方向來看，從首爾出發前往釜山只需4個小時40分鐘、首爾至蔚山4個小時10分鐘、大邱至首爾3個小時40分鐘、光州至首爾3個小時20分鐘、大田至首爾1個小時32分鐘、江原道江陵市至首爾2個小時50分鐘。

韓國道路公社表示，北返首爾車潮將從上午10時至10時開始湧現，至下午3到4時達到高峰，預估晚間11時至凌晨塞車潮才會緩解，而今日南韓全國交通量達420萬輛次，比前一天還減少95萬輛次，其中從首都圈（首爾、仁川、京畿道）前往各地車潮達34輛次、從各地返回首都圈則達42萬輛次。