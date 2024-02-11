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國5北上雪隧回堵4公里！國道多路段壅塞時速40↓　國3大溪隧道追撞

▲▼大年初二國道車潮，三峽鶯歌大溪路段出遊車潮湧現。（圖／記者呂佳賢攝）

▲大年初二國道下午多路段持續壅塞，國5北向路段雪隧回堵4公里。（示意圖／記者呂佳賢攝）

記者蔡玟君／綜合報導

今（11日）下午出遊、回娘家車潮持續，高公局表示，北部地區如國1南向湖口路段壅塞至下午2點，目前已經舒緩，國3北向大溪路段2點多有隧道內發生小客車追撞事故，造成車流回堵，目前持續中，提醒用路人開車小心；而國5北向路段雪隧回堵4公里，預估會塞到深夜。

高公局表示，截至今天下午3點為止，國道全線交通量為74.4百萬車公里，預估本日交通量為135百萬車公里，與往年大致相同；國道5號方面，截至下午3點為止南向雪隧通車輛約為2.9萬次。

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▲▼初二國道壅塞路段。（圖／翻攝自高公局官網）

▲▼初二國道下午多路段持續壅塞。（圖／翻攝自高公局官網）

▲▼初二國道壅塞路段。（圖／翻攝自高公局官網）

中部地區主要塞車路段在台中、苗栗路段，國1北向泰安路段、國3北向竹南路段至下午2點多為止都處於高車流量情形。南區少數路段因為車流量大有壅塞現象，如國1北向民雄路段下午2點有事故造成回堵，目前已經慢慢紓解，國3南向田寮路段下午2點多也出現壅塞，目前已經紓解。

國5南向從下午2點多開始有車多壅塞情況，北向則從早上10點多就因車流量大出現壅塞情況，雪隧回堵4公里，情形預估持續至深夜才會紓解。

▲▼初二國道壅塞路段。（圖／翻攝自高公局官網）

▲▼國道多路段紅通通，平均時速40公里以下。（圖／翻攝自高公局官網）

▲▼初二國道壅塞路段。（圖／翻攝自高公局官網）

截至下午5點為止，仍有多條路段紅通通，如國1五堵-汐止南向路段、新竹-竹北北向路段、埔鹽系統-彰化北向路段、雲林系統-斗南 北向路段、仁德系統-仁德服務區南向路段；國3高原-龍潭北向路段、大山-竹南北向路段、通霄-苑裡南向路段、柳營-烏山頭南向路段、田寮-燕巢系統南向路段等，平均時速40公里以下。

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