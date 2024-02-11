初二回娘家車潮現！「湖口服務區－竹北」紫爆　時速剩19公里

▲「湖口服務區-竹北」南向路段紫爆。（圖／翻攝高公局即時路況）

記者蔡玟君／綜合報導

今天初二（11日），回娘家車潮已經湧現。湖口服務區至竹北南向路段已紫爆，平均時速只有19公里。高公局表示，今天主要出現壅塞路段包括桃園新竹、彰化和南投，國5也已出現北返車潮，同時預測初二將有18個可能變成「停車場」的易塞路段，提醒用路人留意。

高公局表示，截至今天上午9點為止，國道全線交通量為27.5百萬公里，預估本日交通量為135百萬公里，和以往連假相比趨勢相近；國道5號截至上午9點為止，南向雪隧通車量為2萬1997輛次。

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北區路況則是桃園新竹路況多壅塞，中部則以彰化、南投路段多壅塞情況；南部、國5交通路段多正常，不過國5北向已開始出現車速下降情況。

▲大年初二國道車潮湧現。（示意圖／記者呂佳賢攝）

高公局預判，今國道有18處易塞路段，包括國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城；國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國10東向鼎金系統-燕巢系統；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。



高公局建議，西部國道南向用路人儘量6時前或12時後出發；國5南向用路人建議5時前或17時後出發，另國5北向用路人建議於9時前出發，避開塞車尖峰。



今國道疏導措施，包括5-12時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統、西螺、國5石碇及坪林南向入口、13-18時國5 蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制、單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。