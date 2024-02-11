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社會 社會焦點 保障人權

林右昌、邱佩琳走春參拜發紅包　基隆警宣導防詐騙「5不原則」

▲基隆市副市長邱佩琳（右2）與民政處長張淵翔（右1）到基隆各宮廟參拜。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市副市長邱佩琳（右2）與民政處長張淵翔（右1）到基隆各宮廟參拜發紅包。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

內政部長林右昌與基隆市副市長邱佩琳於今（10日）利用春節假期分別前往基隆市慈雲寺、國家新城土地公廟及安和福德宮等多處宮廟參拜，向民眾祝賀新年並發放龍年限量紅包，現場民眾反應熱烈，排隊領取討個好兆頭。

基隆警第四警分局也到場手持宣導標語進行反詐宣導，解說常見的「假網拍、假投資、假交友、解除分期付款及猜猜我是誰」等詐騙手法，有效提升民眾「識詐」防禦觀念，傳授防詐撇步保恁龍年「龍」袂被騙。

▲基隆警宣導防詐騙「5不原則」。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲內政部長林右昌利用春節假期前往各宮廟參拜。

基隆警第四警分局表示，近來發現民眾被詐騙集團騙了一次之後，因想把被詐款項討回來，於網路搜尋資訊時，不慎接觸偽冒律師或警方的詐騙集團網站，造成民眾「二次受騙」。請謹記反詐「五不」原則：”不接"受陌生好友邀請；"不聽"網友指示匯款；"不點"不明連結；"不傳"存摺.提款卡.密碼；"不信"短期獲利.零風險投資。

基隆警第四分局呼籲多認識詐騙型態，可以增加警覺性，若發現疑似詐騙，迅速報警，就有機會攔阻詐騙！「攔阻詐騙動起來，謹慎投資勿貪財！」「穩賺不賠都是騙，保證獲利全不見！」如有相關詐騙徵候，可撥打165反詐騙諮詢專線進線諮詢。

▲基隆警宣導防詐騙「5不原則」。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆警第四警分局宣導防詐騙「5不原則」。

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