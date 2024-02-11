侯友宜初二新莊走春發福袋　祝福市民家和萬事興

▲侯友宜11日來到新莊地藏庵、慈祐宮、武聖廟及後港昭德宮走春。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

農曆大年初二，新北市長侯友宜今（11日）前往新莊地藏庵、慈祐宮、武聖廟及後港昭德宮走春，為市民祈福並發送福袋，祝福市民朋友新春快樂。有民眾早上7點便前往排隊，廟前早早就排起長長的人龍，而在領到市長福袋後，許多人更是熱情爭相合照，市政顧問王晉祿也自製「財神爺」摺紙合影，呼應新北市春聯「吉龍舞春」，要祝大家財源廣進。

侯友宜表示，新莊是北部最早開發的街市之一，在大年初二來到新莊，前往歷史悠久的地藏庵、慈祐宮及武聖廟、昭德宮參拜別具意義，祈願在眾神的庇佑下，所有市民都可以平安健康、市政昌隆。而今天一早雖然寒冷，但很快太陽就出來了，很適合出外踏青、祈福參拜，祝福大家在年節時刻，都能享受天倫之樂。

▲侯友宜發福袋，許多人熱情爭相合照。

侯友宜也說，今天是大年初二，傳統上回娘家的日子，回娘家就是兩家人變一家人，代表家庭與社會的和諧，家和就能萬事興。因此今年新北的春聯是「吉龍舞春」，福袋則是將龍設計成聚寶盆的意象，寓意團結就能賺大錢。

民政局也向市民朋友分享，「2024新北燈會」將於2月16日（初七）在三重大都會公園盛大登場，歡迎大小朋友一起來賞燈、看表演。過去新北燈會每年都會吸引百萬人次來參觀，今年也規劃了吸睛的花燈以及豐富的表演活動，屆時歡迎大家到新北大都會公園賞燈，將帶給大家一個難忘的元宵燈會。

▲侯友宜祈願在眾神的庇佑下，所有市民都可以平安健康、市政昌隆。

民政局表示，「2024新北燈會」以「龍騰新北 福曜雲霄」為主題，規劃「九大主題燈區」、「五大特色活動」，打造12米龍宮主燈演繹山海經傳說，現場首度與好想兔IP聯名，同時在宗教祈福燈區與AR虛擬科技燈區完成遊戲挑戰，即可獲得限量神明加持過的宗教文創品、美食區抵用券10元，讓所有國人朋友享受前所未有的特殊體驗。

民政局指出，今年宗教祈福燈區，共有三重先嗇宮、三重義天宮、樹林濟安宮、板橋接雲寺、新北市北極宮、林口竹林山觀音寺、新北市周可安大宗祠、中華福山巖慈善協會等八個宗教團體贊助燈組，其主題包括濟世民安、祥龍觀音、玄帝位極鎮天、南海慈航、神農嚐百草、媽祖佑台灣等，部分燈組還有讓民眾體驗新年運勢線上抽籤詩遊戲，讓民眾不僅能夠獲得眾神祝福「龍來好運」，還能夠祈福預測今年運勢。

新春期間侯友宜還預計於初三前往土城五穀先帝廟、慈法禪寺、中和廣濟宮及福和宮，為市民祈福，祈求市政昌隆、市民平安喜樂。

▲有民眾早上7點便前往排隊，廟前早早就排起長長的人龍。

▲侯友宜祝福大家在年節時刻，都能享受天倫之樂。