國道4車追撞一度回堵8公里！午後11地雷路段　國5北上紫爆塞到半夜

▲大年初二國道湧現車潮，多路段有壅塞情況。（示意圖／記者呂佳賢攝）

記者蔡玟君／台北報導

今日（2/11）為春節連續假期年初二，截至上午12時，國道全線交通量為51.8百萬車公里，預估今日交通量為135百萬車公里，仍在預期流量之範圍內。高公局表示，上午在國10東向曾發生4輛小客車追撞事故，一度回堵8公里，而下午1點後預計有11個重點壅塞路段，目前國5北上已經紫爆，可能塞到半夜，提醒用路人注意。

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▲國5北上紫爆。（圖／翻攝高公局即時路況）

高公局提醒，今日下午13至18時將於國5實施蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口高乘載管制措施，另預判今日下午重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹，北向西螺-埔鹽系統、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段 ，建議國5南向用路人於17時後出發，節省寶貴時間。

而在上午路況方面，國道壅塞路段主要為國1南向湖口至新竹系統、彰化系統至埔鹽系統，國1北向新竹系統至湖口、台中至台中系統、仁德系統至台南系統、鼎金系統至路竹，國1高架南向機場系統至中壢轉接道，國3南向樹林至高原、草屯至南投服務區、關廟服務區至燕巢系統，國3北向新化休息站至官田系統，國4潭子系統至豐勢，國5北向頭城，國10東向左營端至燕巢系統，以及台北都會區路段，其餘路段大致行車正常。



另查今日上午7時53分於國1高架南向70公里處發生4輛小客車追撞事故，占用內線車道，於上午8時37分排除，造成後方車流回堵5公里。8時38分於國10東向17.6公里處發生4輛小客車追撞事故，占用外線車道，於上午9時17分排除，造成後方車流回堵8公里； 10時56分於國3南向53.2公里處發生2輛小客車追撞事故，占用外線車道，於上午11時05分排除，造成後方車流回堵6公里均導致車輛回堵影響整體車流甚鉅。

▼2/11初二國道南下預測壅塞路段。（圖／高公局提供）

▼2/11初二國道北上預測壅塞路段。（圖／高公局提供）