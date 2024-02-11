陸客改衝泰國！春節造訪人次估較去年暴增335%

▲中國大陸與泰國近期簽署了滬免簽協議。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

春節期間，中國大陸赴泰國旅行的遊客數量大增，甚至傳出入境得排隊兩三個小時的情況。為此，泰國總理賽塔已親自下令，要做好春節接待大陸遊客，以及解決入境排隊情況的問題。

根據陸媒CRI報導，泰國旅遊及體育部長素達婉表示，春節期間，造訪泰國的大陸遊客預估將比去年成長335%，達到150295人，但仍比疫情前的2019年少約50%。

素達婉也預估，中國遊客平均每人每次旅行的消費為58236泰銖（約49877新台幣），同比增長8%，較2019年同期增加25%。

對於消費增長的主因，素達婉指出，是因為遊客的消費行為出現變化，有很大一部分為自由行，會選擇大型或者高檔的酒店。

春節期間，泰國飛往中國大陸的航班共計3086趟，較去年同期成長202.6%，其中，執飛最多的3個機場為蘇凡納布機場、廊曼機場和普吉機場。

中國大陸與泰國1月底簽署互免簽證協議之後，大陸旅遊平台攜程（Ctrip）有關泰國的關鍵字搜尋一天內就成長了7倍；而在春節期間，大陸遊客赴泰國旅遊的訂單數量同比也增長了超過13倍。

攜程數據也顯示，大陸遊客赴新、馬、泰三國的旅遊訂單同比增長超過15倍，其中，赴新加坡、泰國旅遊訂單同比增長超過13倍，馬來西亞旅遊訂單同比增長超22倍。