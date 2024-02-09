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大陸 大陸焦點 特派現場

解放軍連11年受邀　明赴泰參加「金色眼鏡蛇-2024」多國聯合演習

▲解放軍南部戰區在中緬邊境一帶巡防。（圖／翻攝解放軍報）

▲解放軍南部戰區在中緬邊境一帶巡防。（圖／翻攝解放軍報）

記者任以芳／綜合報導

大陸國防部發佈最新消息從 2月10日至3月7日，解放軍南部戰區陸軍明天大年初一將派出力量赴泰國參加「金色眼鏡蛇-2024」（Cobra Gold 2024）多國聯合演習，這也是自2014年以來連續11次應邀參演。

聲明指，參加演習的解放軍官兵將參加工程援建、人道主義救援減災桌面推演、高級論壇，以及人員搜救、水上及火災救援、化學泄漏處置、醫療急救等科目實兵演練。

陸國防部，這次參演有助於促進中國軍隊與參演各方在救援減災領域的經驗交流，進一步推動相關領域務實合作。

根據泰國媒體Nationalthailand.com 2日報導，金色眼鏡蛇2024（Cobra Gold 2024）是一年一度的多國軍事演習，定於2月27日至3月10日在泰國的多個省份展開，今年有30個國家，近一萬名兵力參與，包括7個國家參與主要的軍事演習，包括泰國、美國、新加坡、日本、印尼、南韓和馬來西亞。

美國駐泰大使館日前透露美泰今年合作項目，兩國海軍將一起合作打撈2022年沉沒在海裡的「素可泰號」（HTMS Sukhothai），進行「有限」的打撈任務，以紀念失踪的水手，同時為其親友帶來安慰。

另外，中國和印度將參與人道和災害救援行動，澳洲參與兵棋推演，另有20個國家低限度或以觀察員身分參與。

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