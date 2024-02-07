赴陸禁團令解禁喊卡！「被欺負到頭上還開放」　關鍵48小時決策曝　

▲3月開放旅行社組團赴陸旅遊喊停。（示意圖／桃機）

記者李姿慧／台北報導

離3月開放組團赴陸旅遊剩23天，觀光署今(7日)宣布停止招攬前往中國旅行團，除陸方遲未開放陸客團來台，片面更改M503航路成最後一根稻草，據悉，M503爭議後，跨部會討論一面倒，認為「被欺負到頭上」仍送台團客赴陸旅遊恐被罵翻，關鍵48小時拍板喊卡。外傳觀光署不知情，交部否認並指最新情勢都有參與。

3月開放組團赴陸旅遊前夕，禁團令突然喊卡，交通部及觀光署評估業者已攬客組團大多3月到5月出團，因此下令即起除禁止攬客組團外，已攬客且5月底前出發的團仍可照常出發，6月後禁止出團，不過仍讓旅行業者炸鍋，怨氣湧進府院。

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今晚更傳出觀光署長周永暉逕行拍板團客赴中案，讓府院高層震怒，甚至打算撤換周永暉，但考量520新內閣人事先暫時不動其位。另也傳出M503事件後，是否如期解除禁團令，跨部會高層討論了兩周，觀光署卻不知詳情。

對此，交通部今深夜澄清表示，有關今日觀光署公布旅行業者即日起停止招攬赴陸旅行團，係跨部會就當前最新情勢討論之結果，交通部也有參與，並沒有媒體報導觀光署不知情或被蒙在鼓裡之情事。

去年下半年我方先是主動宣布恢復兩岸團客雙向旅遊，並盼陸方1個月回應即可確定實施日期，未料大陸冷處理，遲遲等不到實施日期的旅行業也炸鍋，面對產業壓力，加上選舉在即，交通部爭取先開放旅行社組團赴陸旅遊，並經跨部會討論，旅行業者從交通部得知3月可望解除組團赴陸禁團令後，消息隨即外流，交通部和觀光署事後對外證實，也頻釋出善意向中國大陸喊話，期盼中國也同步開放。

不過民進黨贏得總統大選後，不但中國大陸沒有開放陸客團來台跡象，更發生斷交事件，隨後又發生陸方片面更改M503等航路爭議。

知情人士透露，M503航路事件是最後一根稻草，3月解除禁團令自1月中就開始討論，觀光署也都有參與會議，但就在M503航路爭議後，本來是兩極的意見幾乎是一面倒，跨部會討論認為中國大陸已不是沒有釋出善意而已，而是惡意和鴨霸，大陸已經欺負到我方頭上，如果此刻仍照常宣布3月開放國人組團到大陸旅遊，在國家利益優先下，恐怕會被罵翻。

據悉，在此考量下，原本極力為旅行業者爭取開放組團赴陸旅遊的交通部和觀光署也被說服，M503事件後，大致已朝解除禁團令喊停方向討論，拖到這一到二天關鍵48小時才拍板決定的考量，主要是顧忌對旅行業者的衝擊，經評估影響大部分的團為3月到5月，拍板照常出團後，觀光署今對外正式公布。