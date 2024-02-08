台灣提拉米蘇捲驚見「姐夫」紅到國際　泰700萬粉網紅也轉發！

記者黃翊婷／綜合報導

一名台灣網友日前在臉書社團分享一張照片，調侃超市販售的提拉米蘇捲剖面圖案，意外與「姐夫」超相似，吸引超過6.7萬人按讚。沒想到這張照片公開之後直接紅到國際，就連擁有700萬粉絲的泰國網紅Anucha Sangchart，也在個人臉書上轉發分享，並獲得1.7萬人按讚。

???? 由 Lowcostcosplay 發佈於 2024年2月5日 星期一

該名網友2日在臉書社團「路上觀察學院」分享一張照片，半開玩笑稱架上販售的提拉米蘇捲，剖面圖案神似「姐夫」。其他網友們見狀，也紛紛留言表示認同，「師傅真調皮」、「看了好幾秒，哈哈哈」、「本來都沒注意，這樣下次去會忍不住瞄一下」。

該篇文章至今已獲得6.7萬人按讚，沒想到泰國網紅Anucha Sangchart日前也在個人臉書「Lowcostcosplay」轉發分享，並配上一個疑惑的表情符號。文章底下吸引許多台灣、外國網友留言，「台灣蛋糕好吃」、「美味來自台灣」；還有人鼓吹Anucha Sangchart，下次可以試試看挑戰扮演成來自台灣的提拉米蘇捲。

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泰國網紅Anucha Sangchart因堅持零預算、不花錢，並運用日常生活中意想不到的物品、動物扮演知名人物或動漫角色，因而被封為低成本Cosplay界教主，他曾利用晾衣夾還原《鬼滅之刃》的角色戀柱，也曾使用可樂拉環COS防彈少年團的柾國造型，創意十足。

▼Anucha Sangchart曾利用晾衣夾扮演戀柱。（圖／翻攝自Facebook／Lowcostcosplay）