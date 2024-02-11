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刺青男「全裸遊街」嚇壞路人！　泰警忙找衣服套上

▲▼刺青男「全裸遊街」嚇壞路人！。（圖／matichon）

▲男子全裸在路上閒晃。（圖／matichon，下同）

記者王佩翊／編譯

泰國出現一名全身赤裸的刺青男子在街上遊蕩，儘管男子並未與其他人交談，但是由於擔憂他可能出現攻擊性行為，因此村長隨即通報警察。警方趕往現場後，連忙找來衣服替他套上，由於男子看起來精神不穩定，無法正常交談，因此只能暫時將他拘留，並將其送往醫院接受精神治療。

根據《民意報》報導，暖武里府警方10日下午2時接獲村長通報稱，有一名目測約30歲的遊民全身赤裸在村裡遊蕩。警察獲報後隨即前往現場，並發現該名身分不明的男子全身赤裸坐在路邊，而他身上則是有多處刺青。

▲▼刺青男「全裸遊街」嚇壞路人！。（圖／matichon）

村長與救援人員隨即找來衣物讓男子穿上，以免影響路人。而警方與相關人員對他展開盤查後卻發現男子精神不穩定，疑似患有精神疾病，無法正常交流，只能得知他的名字叫Phet，33歲，來自沙功那空府。

根據村民拍攝的影片則可以看到，男子已經赤裸地在馬路上閒逛許久。村長表示，他是接到村民通知，才知道有人裸體在街上閒晃，隨即通知警方。村長強調，自己並不認識這名男子，猜測不是村民，並擔心他會傷害村民。

▲▼刺青男「全裸遊街」嚇壞路人！。（圖／matichon）

目睹男子裸體逛大街的村民則感到震驚與害怕，因為過去村子裡從未發生過類似事件。

警方將男子拘留後，已經協調相關部門協助後續處理，預計將男子送往醫院接受精神治療。警方也呼籲，如果家中有類似疾病的患者，務必要好好照顧並確定患者有定時吃藥，以免發生脫序行為。

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