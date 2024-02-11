台灣燈會安平燈區大年初一人潮湧現　單日參觀人次破40萬

▲台灣燈會安平燈區，大年初一人潮湧現，單日參觀人次破40萬，市府加派接駁車疏導車流，預估初二初三將達人潮高峰。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台灣燈會安平燈區率先2月3日啟燈不到一週即破百萬人次參觀，除夕休展一天，大年初一人潮湧現，單日參觀人次破40萬，市府加派接駁車疏導車流，預估初二初三將達人潮高峰。

台南市長黃偉哲感謝民眾參與，帶來亮眼觀光效益，黃偉哲表示「台灣燈會-安平燈區」是「台南400」起手式，元宵節「高鐵燈區」、「台灣國際蘭展」、「世界蘭花會議」將亮麗登場，歡迎全國民眾到台南走春。

春節連假進入第3天，10日大年初一人潮湧現台南「2024台灣燈會」安平燈區，當日參觀人次突破40萬再創新高，搭乘接駁車人數也創下開幕以來最多。晚間無人機、煙火加雷射及燈光秀的三合一空中展演更是讓1661台灣船園區及林默娘公園周邊人潮擠爆。台南市長黃偉哲到場與民眾共同欣賞精彩演出。黃偉哲強調，接下來連續3天還有精彩的空中展演，歡迎大家把握機會，一起來台南走春。

黃偉哲表示，10日晚間演出尚未曝光過的第3個曲目，以府城詩畫(文化)為主題，故事焦點為台南獨特的文化底蘊，藉由古老廟宇等場景，呈現豐富的文化生態，透過具特色的文化象徵，感受歲月淬鍊，呈現交響樂般的多樣風貌，內容非常精彩。接下來場次將由三部曲依序輪番演出，邀請還沒有欣賞過的朋友們，一定要來現場欣賞。

市府表示，春節期間人潮多，年初一人潮創下開展以來紀錄，預估今明兩天（年初二、初三）進入人潮最高峰 。為因應大量遊客，市府交通局已增加接駁車輛班次，包含「低地板接駁車」以便利娃娃車、輪椅族。市府提醒民眾多加利用燈會免費接駁車與大眾運具，自行開著者務必遵守交管引導，以避免交通壅塞。