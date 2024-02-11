影片曝！南加州直升機墜毀　銀行CEO和家人6死

Rest in Peace Mr. and Mrs Herbert Wigwe.



It's sad, the air is tense and everywhere is cold and quiet.



This helicopter crash bring back Kobe Bryant memories somehow don't know why pic.twitter.com/opCZaIb5iX — Victor Edoho-Ukwa (@Vectrolink) February 10, 2024

▲南加州直升機墜毀。（圖／翻攝維基百科）



記者張靖榕／綜合外電報導

美國1架載有6人的直升機，在南加州莫哈維沙漠（Mojave desert）的小鎮附近意外墜毀，已知機上載有6人，現場沒有發現任何倖存者。

美聯社、洛杉磯當地媒體「KABC-TV」報導，該架直升機9日在貝克鎮（Baker）附近墜毀。貝克鎮位於拉斯維加斯西南方約153公里處，約有700名居民。

此次墜機死者包括奈及利亞資產最大的銀行「Access Holdings」共同創辦人、CEO韋格威（Herbert Wigwe），以及他的妻子、小孩。

▲奈及利亞銀行CEO韋格威及妻小身亡。（圖／翻攝X）



聖伯納地諾郡（San Bernardino）治安部門指出，失事直升機於當地時間9日晚間8時45分許從棕櫚泉機場（Palm Spring Airport）起飛，原訂飛往內華達州波爾德市（Boulder City），卻在晚間10時左右墜毀。

警方指出，現場未找到任何倖存者，墜機原因仍待調查。美國國家運輸安全委員會（National Transportation Safety Board，NTSB）表示，正派遣專門小組前往現場調查事故原因；美國聯邦航空總署（FAA）也稱他們正展開調查。

本起事件前一天，1架美國陸戰隊直升機8日於惡劣天候中在聖地牙哥郊外山區墜毀，造成5名陸戰隊員罹難。