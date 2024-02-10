川普揚言選上就「取消所有槍枝限制」！　嗨喊：沒人敢碰你的槍

▲川普揚言要在上任後取消所有拜登政府所頒布的槍枝限制。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

隨著台灣總統大選落幕，美國2024年總統大選也將於下半年登場，而共和黨則有望再度派出前總統川普競選。川普日前卻語出驚人表示，自己在任期間曾堅定保護擁槍權利，並發誓如果再度當選，將會取消現任總統拜登所頒布的所有槍枝限制。

根據《路透社》報導，川普9日在全國步槍協會（NRA）所舉辦的活動上對上千名支持者承諾稱，如果成功當選下一任美國總統，將會取消現有的槍枝配件限額販售規定以及其他由拜登政府頒布的槍枝管制法令。

川普說， 「我在上任的第一周，又或許是上任的第一天，將會終止拜登對擁槍者與槍枝製造商所造成的每一次攻擊。」他說，「如果我再次當選，沒有人會碰你們的槍。」

全國步槍協會曾在2016年大選與川普執政期間公開支持他，並在川普任命3名保守派大法官以及採取槍枝擁護團體要求的一系列措施時，給予支持。其中包含在新冠疫情期間指定販售槍枝為「基本業務」，允許售槍的店家繼續營業。

事實上，川普認為保守派的擁槍支持者對他是否能連任產生巨大影響，因此不斷積極向他們示好。他還吹噓自己在2017年至2021年的任期內，多次抵擋外界實施的限制槍枝壓力。

川普說，「在我任內的4年，什麼也沒發生。我的壓力很大，與槍枝有關，但是我沒有屈服。」