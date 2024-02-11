男友脫褲「跟大拇指差不多」　妹子瞄2部位更震撼：無法接受

▲原PO第一次與男友滾床。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

「選擇臨陣脫逃嗎？」一名妹子透露，與男友準備肉體交流時，驚見對方屁股都是痘痘，還有大量胸毛，讓她性慾全消，過程中男友也不會戴保險套，挺起來的尺寸「跟我大拇指差不多！」對此，原PO擔心男友以後難以滿足她，於是求問眾人該怎麼辦？

一名女網友在Dcard表示，與男友在一起不久，但有一件事在她腦袋揮之不去，又不敢直球跟男友說，原來日前兩人一起洗澡睡覺時，兩人開始玩搔癢，後來興致一來，男友要原PO坐在上面，過程中她還一度納悶「為什麼都感覺不到硬硬的？」

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殊不知，男友衣服、褲子脫下來讓她傻眼了，原PO說，「映入眼簾的...是他滿是痘疤跟痘痘的屁股，還有大量胸毛！」同時原PO解釋強調，因為沒看過胸毛，並無歧視的意思。

最讓原PO感到崩潰的是，男友硬起來的大小，「跟我大拇指差不多！」對此，原PO陷入天人交戰，「我真的很愛他，但我也懷疑自己，這樣滿足不了我的生活...我可以過下去嗎？或是要跟男友討論看看？」「有人會因為衛生習慣、性生活的問題，進而選擇臨陣脫逃嗎？」

底下網友熱議，「先逃吧！一開始的感覺跟未來的感覺會一致，我剛開始想說久了就會習慣，但過了7年我還沒習慣」、「好好笑...我一邊看這篇貼文一邊伸出大拇指，然後我媽經過，問我幹嘛比讚」、「屁股長痘痘不一定是衛生問題，我男友腿上跟屁屁上也有很像痘痘的東西（像是汗疹），但我不會嫌棄他，畢竟有些體質不是他能決定的」、「分手吧，無論男女，不喜歡就是不喜歡，拖著反而是耽誤對方」、「先做一次再看感覺，夠用就好」。

事後，原PO補充說到，她是男友的第一任，沒有性經驗，連保險套都不會戴，更尷尬形容0.03套上去時，「很像我穿他的外套一樣...很有男友風，甚至硬不太起來，我也不知道如何是好。」