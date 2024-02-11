認識十年！女性好友「後背包藏套套」他震驚：確定母胎單

▲原PO好奇女生朋友怎會隨身帶保險套。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

許多男性會在皮夾放保險套，以備「不時之需」，還有諧音招財「存精（金）」的說法。就有網友表示，跟女生朋友出去，在幫對方找東西時，他意外看到一個很眼熟的小包裝，一眼認出是保險套，忍不住內心震驚，「想問各位女生如果是你被十年異性好友問，會不舒服嗎？」

有網友在Zuvio發文「看到女生朋友隨身帶保X套」，說男生皮夾有保險套不意外，但他沒想到這年頭女生也會隨身帶保險套出門。會這麼說，是因為他跟女生朋友出去逛街時，對方請他在後背包裡找錢包，在翻找的過程中，意外的從內袋看到一個小小的、方方的、紅紅的包裝袋，「是男生都很熟悉的保險套」。

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當下他不動聲色找出錢包交給對方，沒有白目多問，但內心很震驚，猜測是不是女方很會玩，「認識快十年我很確定她是母單」。

他也心疼，女方要自己準備保險套，又不禁猜測該不會對方是在從事「比較特殊」的行業，「不過，基於友誼和禮儀，在她主動說之前我應該也是不會問的」。雖然如此，最後他仍想問，若女生被十年異性好友問到這種話題，會不會不舒服。

看到貼文後，其他人紛紛留言，「招財或者備用，不過定期要換新（放太久會容易破）」、「放皮包內那個是招財用的…你也不用內心小劇場想太多，她既然敢讓你幫她拿錢包，就表示那個沒什麼好在意的」、「我皮夾也放」、「錢包放保險套是守財吧？個人覺得放過錢包的不要用比較好，感覺會被磨損。」