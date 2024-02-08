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上3次廁所才可沖水　「男友超摳4舉動」嚇壞她：保險套跟學弟討

情侶,吵架,兩性,碎碎念,難過。（圖／記者李佳蓉攝）

▲多吃一塊雞塊，男友也要討錢。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者施怡妏／綜合報導

情侶從交往到步入婚姻，必須經歷價值觀的磨合，一名女網友表示，男友長得又高又帥，但有些想法讓她覺得「很摳」，像是廁所上3次才可以沖1次水，偷沖被抓到還會被罵，對於錢斤斤計較，若遇到無法AA的狀況，男友會寫在記事本上，連0.5元也會記錄，最誇張的是，為了省保險套的錢，居然跟球隊的學弟拿。

女網友在Dcard發文，「有點摳的男友」，跟男友交往半年，目前同居，男友個性很節儉，在生活上能省則省，但有些事情讓她受不了，像是上完廁所不會馬上沖水，男友堅持31原則，「累積上三次，沖一次水」，如果大號有味道，就會蓋著不沖，如果偷沖被發現，男友會罵人，「然後他還觀察我的大便，說肉不要吃太多之類的話」。

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原PO提到，平時花費AA制，如果遇到無法平分的狀況，即便是0.5元，男友也會記在記事本上，某次兩人去吃雞塊，她多吃一塊，男友竟跟她拿一塊雞塊的錢，「但是我自己買的手搖，他吸了三分之二，都不會不好意思，也沒打算給我錢，但我也不想追究」。

▲男友的行為讓她很傻眼。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲男友的行為讓她很傻眼。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

有次帶男友去找獨居的外婆聊天，外婆家裡給了很多補品、禮盒、牛肉等，但外婆都沒在吃，於是男友主動幫外婆按摩，一邊按一邊問外婆哪些食物可以帶走，回家後男友還沾沾自喜省很多餐費，「後來我不好意思，又買了東西給外婆」。

最讓她無言的是，男友連保險套的錢都要省，平時會跟球隊的學弟拿套套，每人拿1-2個，「後來球經跑來跟我說，你男友的保險套都是球隊學弟們贊助的欸！超無言」，求問大家該不該繼續交往下去？

貼文一出，網友全看傻，認為原PO男友超誇張，「第一點就不行了，整個廁所都屎尿味，有夠沒衛生」、「我先不談他多小氣，光是第一點就很值得分手了，妳要這樣忍他一輩子？ 超噁心」、「標題應該改成有夠摳」、「看完第一點，我隔著手機都聞到臭味，好噁心」、「這男生感覺做不了大事」、「這不是有點，是非常摳吧，哪裡來的極致AA男，而且第一點太噁了吧」。

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