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春節出國注意！買含豬肉伴手禮入境「首次就罰20萬元」

▲防檢局機場、港口加強檢疫，防止民眾誤攜不合格檢疫物入境。（圖／記者楊惠琪攝）

▲為防堵非洲豬瘟入侵，防檢署檢疫人員在機場、港口加強攔檢。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

許多民眾會利用春節假期出國旅遊，為防堵非洲豬瘟與禽流感等疫情蔓延，農業部防檢署對入境旅客行李、快遞及郵包進行X光機百分百查驗，並提醒入境旅客，包括牛豬雞鴨鵝等禽畜肉類製品，以及含禽畜成分的寵物食品、溫泉蛋、鮮奶等，都是不能攜帶入境的物品，一旦遭海關查獲就會挨罰。

為防範海外疫病蟲害入侵，防檢署已加強在機場、港口入境攔查，違規攜帶豬肉製品入境，首次就罰20萬元，另外溫泉蛋、水果等也不可攜入境，若民眾不確定所攜物品是否可以入境，可在通關前洽詢動植物檢疫櫃臺，主動申報以免挨罰。

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▲防檢局機場、港口加強檢疫，防止民眾誤攜不合格檢疫物入境。（圖／記者楊惠琪攝）

▲防檢署設置展示架，將民眾常誤攜入境的伴手禮「上架」提供參考。（圖／記者楊惠琪攝）

防檢署指出，入境旅客從一下機開始，沿途都有設置相關宣導看板和廣播，提醒民眾哪些物品不可以攜入境，出關前還有設置展示架，把經常誤攜入境的伴手禮「上架」提供最後參考，像是中國大陸的火鍋湯底、肉粽、含肉糕餅、泡饃等；日本含肉的寵物食品、溫泉蛋、雞皮、燒肉便當等；以及韓國常見的人蔘、熱狗、血腸等伴手禮。

防檢署提醒，旅客攜帶豬肉製品入境，第一次開罰20萬元，第二次違規開罰100萬元，若攜帶半熟蛋、雞肉製品開罰3萬元，水果則可能裁處3000元，外籍旅客若無法當場繳清就會被遣返回國，入境旅客在經過綠線區前，若誤攜不合格檢疫物入境，都還有機會主動申報丟棄，就不會受罰。

防檢署表示，近期在中國旅客違規攜入豬肉製品中，首次檢驗出新型非洲豬瘟病毒核酸，為避免春節期間，大量旅客出入境導致非洲豬瘟疫情延燒，即日起針對旅客行李、快遞及郵包進行X光機百分百查驗。

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