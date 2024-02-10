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連假長途旅行、打牌追劇　當心經濟艙症候群上身

▲圖1：原地腳掌打拍子及原地墊腳尖。（圖／台中榮總埔里分院提供）

▲原地腳掌打拍子及原地墊腳尖。（圖／台中榮總埔里分院提供）

記者高堂堯／南投報導

不少民眾計畫在春節假期出遠門旅遊，台中榮總埔里分院指出，在長途或搭乘不同的交通工具的車程中，身體往往無法充分活動，易導致腰酸背痛、腳部不適，以及下肢血管阻塞，進而導致「經濟艙症候群」。

中榮埔里分院復健科職能治療師顏宇苓說明，經濟艙症候群患者由於長時間無法活動，靜脈血液回流不佳，可能產生靜脈小血栓，導致血管堵塞，可能在突然站起時引起腳痛、胸痛、呼吸困難，甚至嚴重到虛脫和死亡；通宵打麻將者也容易罹患此症，利用腳掌拍打節奏或原地墊腳尖（上圖）可有效預防。

▲圖2：雙手抵住門框，手肘彎曲成90度，一腳向前即可改善「心前區俘獲症候群」症狀。（圖／台中榮總埔里分院提供）

▲雙手抵住門框，手肘彎曲成90度，一腳向前即可改善「心前區俘獲症候群」症狀。（圖／台中榮總埔里分院提供）

有些人選擇留在家中追劇，但長時間坐姿不良也可能引發肩頸痠痛和麻木的症狀，或罹患「心前區俘獲症候群」；顏宇苓表示，這種症狀是因為長時間坐著、駝背和不良坐姿導致胸骨和肋骨連接處卡住，由於位置靠近心臟而使人感到心臟不適，也容易被誤解為心肌梗塞等心臟問題，顏宇苓建議定期站起來，按照（中圖）的方式運動3分鐘即可改善。

▲▼圖3：一手摸肩、一手向後向上抬高，頭看抬高的手，停留3秒後復位，重複20次再換另一手抬高，重複動作20次；圖4：一腳前、一腳後，伸直前腳，彎曲髖關節，停留3秒後復位，重複20次再換另一腳在前，重複動作20次。（圖／台中榮總埔里分院提供）

▲▼圖3：一手摸肩、一手向後向上抬高，頭看抬高的手，停留3秒後復位，重複20次再換另一手抬高，重複動作20次；圖4：一腳前、一腳後，伸直前腳，彎曲髖關節，停留3秒後復位，重複20次再換另一腳在前，重複動作20次。（圖／台中榮總埔里分院提供）

▲春節期間容易發生「心前區俘虜症候群」和「經濟艙症候群」。（圖／記者高堂堯攝）

另家家戶戶習於過年前除舊佈新、忙著打掃居家環境，隨之而來的是疲憊和肌肉酸痛等副作用；顏宇苓指出，（下2圖）提供一些動態熱身方式，不僅能有效預防重複性傷害，還有助於在打掃過程中減少疲勞感，並建議適時休息、改變姿勢，尤其記得讓雙肩下垂、揮動雙手，鬆開肌肉繃緊處，以減少神經和血管的壓力。

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