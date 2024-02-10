初一走春拜年！局部國道龜速30多公里　上午防10大地雷路段

▲大年初一國1湖口服務區出現塞車。（圖／高速公路即時路況）

記者李姿慧／台北報導

大年初一預估將出現走春和拜年車潮，高公局預估今(10日)國道將出現平常1.3倍車潮，國道上午將有10大易塞路段，上午8時後，國1湖口服務區到竹北也已出現塞車，時速僅30多公里。

今天為春節連假初一，高公局預估國道交通量為122百萬車公里，為平日年平均1.3倍，其中南向交通量可達68百萬車公里，為平日年平均的1.5倍，其中今天0到5時免收費時段平均交通量為9.2百萬車公里，為年平均平日2.4倍。

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今清晨國道大致正常，上午8時後逐漸出現南下車流，國1南下湖口服務區到竹北已出現塞車，國1南下埔鹽系統到員林也壅塞，時速皆為30多公里。

高公局預判今日上午有10大重點壅塞路段，包括國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統，國3南向土城-關西、快官-霧峰、北向草屯-霧峰，國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林，國10東向鼎金系統-燕巢系統、西向仁武-左營端等路段，

高公局建議，西部國道南向用路人儘量6時前或12時後出發；國5南向用路人建議5時前或17時後出發，節省寶貴時間。

今國道相關疏導措施，包括5時到12時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統、西螺、國5石碇及坪林南向入口、全線採單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。