初一走春「國道10大壅塞路段」先看！　國5南下估狂塞12小時

▲大年初一國道10大壅塞路段快看。（圖／記者黃軍瑋攝）

記者蕭筠／台北報導

今（10）日為大年初一、春節假期第3天，交通部高公局預判國道重點壅塞路段共有「10路段」，其中，國5南下則預計從狂塞12小時，提醒用路人盡量於上午5時前或下午5時之後出發，至於西部國道南向用路人則建議上午6時前或中午12時後出發。

高公局表示，今為春節連續假期第3天，預估國道交通量為122百萬車公里，為平日年平均（92百萬車公里）的1.3倍，其中，南向交通量可達68百萬車公里，為平日年平均的1.5倍。

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高公局預判今日重點壅塞路段為國1南向楊梅至新竹、彰化系統至埔鹽系統、北向圓山至大華系統，國3南向土城至關西、快官至霧峰、北向草屯至霧峰，國5南向南港系統至頭城、北向宜蘭至坪林，國10東向鼎金系統至燕巢系統、西向仁武至左營端等路段，建議西部國道南向用路人儘量6時前或12時後出發、國5南向用路人建議5時前或17時後出發，以節省寶貴時間。

另外，高公局也表示，今日國道相關疏導措施包括5至12時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統、西螺、國5石碇及坪林南向入口；單一費率；0至5時暫停收費；開放路肩；替代道路；匝道儀控等。

▼大年初一國道交通路況預測及疏運措施。（圖／交通部高公局提供）