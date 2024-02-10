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初一福袋盤點！Diamond Towers抽33.8萬鑽戒　全聯送4台百萬名車

記者黃翊婷／綜合報導

今日是大年初一（10日），各大商場陸續開賣龍年福袋，包含全聯4台百萬汽車大獎、家樂福價值29萬6000元的「全台環島旅遊1年」大獎，還有新光三越Diamond Towers的新年鑽屬福箱，可抽價值33.8萬的鑽戒，以及遠東SOGO百貨的歌詩達郵輪豪華日本之旅5天4夜雙人行，價值6萬元。

▲▼全聯龍年福袋。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯龍年福袋可抽Tesla Model X 純電動運動休旅車。（圖／記者林育綾攝）

● 全聯

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1、福利熊龍年生肖福袋售價300元、限量13萬個，內含1組抽獎序號。
2、Discovery四輪摺疊收納購物車福箱售價900元，限量2萬5000個，內含3組抽獎序號。
3、Discovery26吋多功能露營行李箱售價3000元，限量7560個，內含10組抽獎序號。
4、德國雙人多功能微電腦電子鍋2L售價1800元，限量9900個（實體門市6900個、小時達3000個），內含6組抽獎序號。

福袋頭獎為市價325萬的Tesla Model X 純電動運動休旅車（白），共2台，還有市價193萬的Volvo XC40 Recharge，共2台；其他獎項包含15台gogoro VIVA XL、挪威奮進號自由行3日、中華航空日本東京來回機票、中華航空台北菲律賓宿霧來回機票、World Gym3個月單點運動會籍等等。福袋將在初一上午9點起陸續開賣。

▲▼家樂福2024福氣龍來。（圖／記者蕭筠攝）

▲家樂福福袋的刮刮卡有2種玩法。（圖／記者蕭筠攝）

● 家樂福

1、2024福氣龍來福袋售價198元，全台限量12000個，內含零食飲料、泡麵罐頭等商品，總價值超過500元，另附贈刮刮卡1張，初一上午10點開賣。

刮刮卡有2種玩法，玩法1為刮刮卡上方的抽獎序號，頭獎為價值29萬6000元的「全台環島旅遊1年」，共5名；二獎及其他獎項包含價值13萬9600元的「羅馬雙人自由行（6天3夜）機+酒」共1名、價值12萬4000元「米蘭雙人自由行（6天3夜）機+酒」共1名、「SMEG復古迷你冰箱」共1名、「豪奢露營體驗1泊2食」共5名、「2024台鐵環島之星迪士尼主題列車花蓮雙人自由行2天」共1名、「BVLGARI太陽眼鏡」共1名等等。

2、艾絲樂小兔美妝開工福袋將在開工日2月15日中午12點30分開賣，售價399元，限量5000個，內含9項知名品牌保養品，同樣附贈刮刮卡，頭獎為價值2萬6800元的虹夕諾雅谷關酒店（水明房型），共1名。

初一福袋。（圖／翻攝自Facebook／新光三越 Diamond Towers、SOGO百貨）

▲ Diamond Towers初一福袋要現場排隊購買。（圖／翻攝自Facebook／新光三越 Diamond Towers，下同。）

● 新光三越

新光三越2024龍來運轉好運福袋，自1月23日起開放APP線上預購，取貨時間為初一上午11點至下午1點，取貨地點為各店1F或贈品處（實際取貨時間及地點請依各店公告為主）。

沒有搶到這一波也沒有關係，「Diamond Towers」初一推出需要現場排隊購買的「新年鑽屬福箱」，上午10點開賣，售完為止，有意購買者必須先下載新光三越APP並綁定skm pay，前往Diamond Towers一館1F風之迴廊，以skm points 100點加skm pay支付2000元購買，每個會員ID限購1個。

初一福袋。（圖／翻攝自Facebook／新光三越 Diamond Towers、SOGO百貨）

新年鑽屬福箱包含價值5280元的DORIS行李箱、1980元的BLUE ELEPHANT太陽眼鏡等基本品；驚喜獎部分則有Vicienne Diamant SWEET 二克拉鉑金鑽戒，價值33萬8000元，以及瀚寓酒店豪華景觀客房住宿券（含早餐）、Restaurant A雙人午間套餐、SEIKO Prospex SRPG19K1、PlayStation 5（Slim）光碟版、Marshall ACTON III 藍芽喇叭等等，兌得率皆為0.9％。

初一福袋。（圖／翻攝自Facebook／新光三越 Diamond Towers、SOGO百貨）

▲遠東SOGO百貨福袋初一限定大獎是日本郵輪之旅。（圖／翻攝自Facebook／SOGO百貨，下同。）

● 遠東SOGO百貨

台北店自2月10日至12日舉辦「祥龍納福袋好運」活動，各樓層販售的福袋不同，每款售價1000元，僅8樓的福袋售價為2000元，民眾購買福袋之後，可憑電子發票、銷貨明細、福袋購買憑證兌換刮刮卡。

刮刮卡從初一到初三都有限定大獎，初一為「歌詩達郵輪豪華日本之旅5天4夜雙人行（市價約6萬元）」，共1名；初二為「iPhone 15 Pro Max 256G（市價約4萬4900元）」，共1名；初三為「ASUS ROG Ally電競掌機（市價約2萬6269元）」，共1名。此外，初一至初三還可加碼抽金龍擺件，約2.9錢，市價4萬8800元，每日抽出1名。

初一福袋。（圖／翻攝自Facebook／新光三越 Diamond Towers、SOGO百貨）

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