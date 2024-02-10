過年想贏錢？打麻將必看「5大禁忌」　犯了小心輸到脫褲

▲打麻將不能犯的「5大禁忌」你都知道嗎？（示意圖／pakutaso）



生活中心／綜合報導

過年時常會跟親朋好友摸兩圈，不過打牌其實有些禁忌不能犯，否則可能會惹怒別人，或是讓自己手氣變差，命理網站「旺好運」列出打麻將手氣秒變差的「5大禁忌」，犯了小心新春就輸到脫褲！

禁忌一：勿趕時間



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俗話說「財不入急門」，求財不能夠心急，如果你在很趕的時間下打牌，會很容易分心，無法好好思考，所以就會很難贏錢，在保持冷靜、心無旁鶩的狀態下，財神爺才會眷顧你。

禁忌二：勿拍肩及拍背

這個禁忌要告訴在場所有人，包括在旁邊觀看的人，因為很多打牌的人都很忌諱這點，打牌時拍肩膀或拍背，代表會把打牌人的好運給拍掉，所以切記有人在打牌時，絕對不能犯這個大忌。

禁忌三：勿罵髒話



牌桌上也不能罵髒話，否則很容易影響到氣場，牌運、手氣都可能被你罵走，而且牌可能還會越罵越爛，大過年建議大家還是多說點吉祥話，這樣好運才會跟著你。

禁忌四：勿借錢



過年打牌記得多帶點現金在身上，因為很多人不喜歡在牌桌上被借錢，借錢代表把自己或對方的財運給分掉，原本贏錢的人把錢借你後開始輸錢，可能就會把輸錢原因歸咎於你。

禁忌五：勿坐廁所處



坐在哪裡打牌也會影響到運勢，坐在廁所前面，可能會被穢氣沖到導致運不好，另外，坐的「椅子」也有可能會影響輸贏，有椅背代表「有靠山」，沒有椅背代表「沒靠山」，所以記得要選擇有椅背的椅子。