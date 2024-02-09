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春節遊日注意！東京羽田機場警告「別搭白牌車」　恐危及權益安全

▲▼東京羽田機場。（圖／CFP）

▲日本當局在東京羽田機場呼籲人們別搭「白牌車」。（圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

2月9日正是除夕到來之日，不少國人會趁著連假到國外旅遊，而距離台灣最靠近的日本更是許多人的首選。不過，日本當局最近卻在東京羽田機場廣發傳單，提醒人們不要搭乘沒有牌照的「白牌車」，以免自身權益與安全受到威脅。

據《東京新聞》報導，為了迎接在春節湧入的中國與台灣旅客，東京警視廳與國土交通省自8日開始，在羽田國際機場入境處附近廣發傳單，以中英文寫道「無執照計程車是非法的，危險」，向外國旅客宣導不要乘坐「白牌車」。

報導稱，日本有執照的計程車通常會掛上綠色牌照，而沒有執照的計程車則會掛上白色牌照，也就是人們俗稱的「白牌車」。這種車在新冠大流行前數量很多，不過隨著大量遊客在疫情後重返日本，警視廳最近發現，「白牌車」的數量也隨之增加。

數據顯示，警方近來接到有關「白牌車」的投訴，從2021年的2起、2022年的4起，暴增到了2023年的20起，顯示「白牌車」已為日本帶來相當大的問題。

警方指出，「白牌車」多為中國、越南等其他國家的司機，用麵包車來載送日本遊客；在某些情況下，他們會使用特殊的叫車APP來進行預訂和付款，因此難以保障乘客權益與安全。

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