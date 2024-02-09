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南韓春運「高速公路塞爆519萬輛車」　首爾→釜山要開8.6小時

▲▼南韓8日各地湧現春節返鄉人潮、返鄉車潮，京釜高速公路8日下午已經塞車，金浦機場停車場塞爆。（圖／CFP）

▲南韓京釜高速公路小年夜（8日）下午已經開始塞車。（圖／CFP）

記者張寧倢／綜合外電報導

南韓今（9日）起迎接4天春節長假，各地車站、長途巴士轉運站以及機場自8日開始湧現返鄉人潮，9日連假首日從首爾到釜山高速公路車程約8.6小時，預估會一路塞車到晚上9時。據調查，約50.2%的南韓人口將返鄉，平均每天移動人口為570萬，最高峰在10日的春節當天估將湧現破紀錄的663萬人流與605萬輛車流。

▲▼南韓8日各地湧現春節返鄉人潮、返鄉車潮，京釜高速公路8日下午已經塞車，金浦機場停車場塞爆。（圖／CFP）

▲南韓大田8日巴士轉運站大廳擠滿旅客。（圖／CFP）

根據韓聯社、YTN等韓媒報導，韓國道路公社透露，以9日上午為評估基準，開車從首爾高速公路收費站，出發到南韓各主要城市所需的時間預計為釜山8小時40分、蔚山8小時10分、大邱7小時40分、光州6小時50分、江陵5小時、大田4小時30分。其中連接首爾與釜山兩大城市的京釜高速公路自8日下午就出現塞車情況。

▲▼南韓8日各地湧現春節返鄉人潮、返鄉車潮，京釜高速公路8日下午已經塞車，金浦機場停車場塞爆。（圖／CFP）

▲京釜高速公路8日下午塞車空拍照，到9日除夕當天從首爾開車到釜山預估車程將近9小時。（圖／CFP）

南韓9日全國行車交通流量預測約519萬輛，其中從首都圈移動到地方城市的返鄉移動量將達到49萬輛，從地方至首都圈的返京車潮則約37萬輛，春節當天車流則有可能達到605萬輛的歷史新高。據韓國道路公社評估，返鄉方向道路壅塞將在上午11時至12時達到高峰，塞車情況預計到晚上8時至9時才會解除。

▲▼南韓8日各地湧現春節返鄉人潮、返鄉車潮，京釜高速公路8日下午已經塞車，金浦機場停車場塞爆。（圖／CFP）

▲南韓首爾8日金浦機場停車場塞爆。（圖／CFP）

南韓國土交通部與韓國交通研究院等機構7日公布春節連假移動預估情況調查，以1萬120戶家庭為調查對象，約50.2%的人表示會移動返鄉、返京。從放假前一天的8日至收假的12日，這5天內南韓全境移動人口將達2852萬人，平均每天570萬人，最高峰將落在10日春節當天將有663萬人出行，創下新高紀錄。

▲▼南韓8日各地湧現春節返鄉人潮、返鄉車潮，京釜高速公路8日下午已經塞車，金浦機場停車場塞爆。（圖／CFP）

▲▼南韓8日各地湧現春節返鄉人潮，無論是搭乘火車或是客運，乘車月台都人滿為患。（圖／CFP）

▲▼南韓8日各地湧現春節返鄉人潮、返鄉車潮，京釜高速公路8日下午已經塞車，金浦機場停車場塞爆。（圖／CFP）

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