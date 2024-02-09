資深媒體人揭露！年菜採購竟遇到「價差100元」　SOGO解釋原因

▲位於南門市場內的億長御坊是知名的人氣店鋪，過年期間更是大爆滿。（圖／記者謝婷婷攝）

記者蔡惠如／綜合報導

在南門市場屹立數十年的老店「億長御坊」，因成為郭台銘桌上指定年菜更加出名，近幾日迎來年前採購潮，開門前已有不少民眾排出長龍準備添購年菜，資深媒體人蕭裔芬在臉書上分享，自己連續三天前往才買到億長御坊的烏蔘，南門市場總店還排不進去，終於在天母SOGO買到，足足比南門市場多貴上100多元。SOGO則表示，尊重專櫃的定價策略。

龍年將至，今天已經邁入除夕，近日各大市場都出現年菜採買潮，除一般超市、量販店外，南門市場更是大爆滿，其中老店「億長御坊」更是連一站位都難求，上午不到8點就已排出好幾圈長的人龍，許多民眾準備採買年節例行要上桌的家鄉菜，店員忙招呼手都沒停過，堪稱是最有年味的畫面。

▲南門市場是台北最有過年氣氛的景點之一。（圖／記者謝婷婷攝）

蕭裔芬也臉書上分享今年至億長御坊採買經驗，表示連續兩天至南門市場的億長御坊總店，人潮洶湧均不得其門而入，即便已在上午8點半開門時間報到，沒想到更多人起的更早，上百人在寒風細雨中癡站枯等，且店內已經排了好幾圈。

之後收到朋友私訊第三天至天母SOGO門市，排了25分鐘終於順利買到烏蔘，但「300克的烏蔘，南門市場賣410元，天母SOGO要價538元」，問店家僅得到簡單回覆「因為這裡是天母SOGO」。但回家後發現份量給的很實在，所以500多元感覺並不算貴。

▲天母SOGO內的億長御坊也是人氣滿滿，購物環境也與南門市場完全不同。（圖／記者宋良義攝）

對此天母SOGO表示，尊重專櫃的定價策略，同時在過年期間，全力供應各項高品質的年節商品，提供消費者最方便、舒適的購物環境。

業界人士則表示，百貨通常不會干涉專櫃的定價策略，但若價差很大，還是有可能會跟專櫃協調價格，此案例價差約100元，跟去南門本店相比省下的排隊時間，加上百貨購買環境較為舒適、停車方便的考量下，價差不算很誇張。