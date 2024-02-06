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社會 社會焦點 保障人權

當街踹打陳沂！黑衣男辯「誤認」5萬交保　警追有無藏鏡人

記者劉昌松／台北報導

網紅陳沂5日下午在台北市街頭遭人襲擊，松山警分局獲報後，到場逮捕黃姓男子，並依傷害罪現行犯身分移送台北地檢署偵辦。據了解，黃男坦承動手，但解釋自己誤認陳沂是前女友，並非針對陳沂，檢察官訊後諭令黃男5萬元交保候傳，辦案人員將持續追查是否有幕後藏鏡人指使行兇。

▲▼ 陳沂當街遇襲畫面曝光 。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲陳沂5日下午在馬路邊，遭陌生男子襲擊受傷。（圖／記者黃彥傑翻攝）

5日下午4點半左右，陳沂在台北市長安東路二段路邊，突然一名穿黑衣的年輕男子靠近，陳沂雖有閃避動作，但陌生男仍逼上前，不分青紅皂白就朝陳沂頭臉揮擊、出腳踹，陳沂雖機警躲避，但仍免不了挨揍。

轄區警方獲報後到場，逮捕行兇的黃姓男子（21歲），黃男辯解，因為喝了酒，剛巧在路上看到陳沂，想起先前網路上認識的女友，已經發展到「網公網婆」的階段卻沒有下文，所以一時失控動手。

因陳沂被送醫診治，耳朵和面部有擦挫傷，警方依傷害罪現行犯將黃男移送法辦，並調閱相關監視器，以及黃男通聯記錄，追查這起街頭無預警毆人事件是單純的黃男認錯人，還是有心人預謀教唆犯案。

個性嗆辣的陳沂被網友稱為「三斤」，經營公司接網路業配促銷商品，因多次評論時事，成為網路焦點，從早年評論象包括藝人羅志祥是「空幹王」事件；之後與「雞排妹」鄭家純多次隔空互槓，延伸出洩漏私人電話號碼的個資官司；近期為了另名網紅「馮語婷」到底是男是女或是虛假人設，與鳳梨(吳泓逸)形同盟友，不斷分析追查，試圖揭露馮語婷的真實身分。

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