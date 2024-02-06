有內鬼！超商店員配合刷「便宜包裹條碼」　2同夥取走高單價商品

記者邱中岳／台北報導

北市中正一分局介壽路派出所日前接獲報案，有大夜班超商店員值班，卻被2名領取包裹顧客，以便宜的代收包裹條碼領取高單價的包裹，共計損失26件商品，內容幾乎都已手機以及3C產品為主，共計價值51萬元，警方事後追查，發現竟然是大夜班超商店員聯合另外2人一起演出的內神通外鬼戲碼。

警方調查，23歲的周姓大夜班超商店員，在2024年1月1日元旦當天，由店長帶往北市中正一分局介壽路派出所報案，店長指出，周男值大夜班期間，代收費用的包裹竟然被人以刷取便宜款項的包裹條碼，取走高單價的代收包裹，共計1個月內取走26件、市值達51萬元的手機以及3C產品。

▲文、余2人趁周姓大夜班超商店員值班，以便宜付款條碼取走高單價的手機包裹。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方開始追查，發現在12月間，只要是周姓男子值大夜班期間，就會有30歲的文姓男子以及55歲的余姓男子在深夜前往領取包裹，而領取的就是便宜的代收款包裹，卻帶走高單價的代收包裹，高單價的包裹在一周後無人領取時被退回，超商才發現原來包裹早就不見了。

周男在2023年12月1日到職，12月23日被店長發現電腦貨物資料異常之後，陪同店長前往派出所說明，並在12月31日跨年夜當天提出離職。

▲周姓大夜班店員值班，就有2人以便宜條碼取走高價包裹（紅圈），達26件值51萬元。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方在2024年1月底鎖定領包裹的文、余2人，並在新北市板橋區分別逮捕2人，2人否認犯行，但是警方監視器掌握2人領包裹時間以及畫面，訊後依偽造文書、詐欺罪嫌將2人送辦，周姓店員則另外依照相關規定函送。

警方指出，3人手法主要是先從網路商城下訂便宜的包裹以及高單價的包裹，等包裹都寄到周姓男子所上班的超商，再趁周上班時間分別開著租賃車以及喬裝成外送員前往超商取貨，趁著一周取貨期的空檔，以便宜的付款條碼取走高單價的手機包裹。