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大陸 大陸焦點 特派現場

尾牙被收3.3萬元電費！公司傻眼拒付　飯店稱：彩排的空調費

▲公司尾牙被收3.3萬元的電費。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲該公司尾牙開了39桌。（圖／翻攝自澎湃新聞）

江蘇一名柳小姐（化姓）近日曬出一張帳單，稱公司尾牙結束後，被飯店收了7500元的電費（人民幣，下同，約台幣3.3萬元）。飯店回應，因該公司提前來彩排，需收取空調費，尾牙當天是免費的。目前雙方無共識，該公司尚未支付款項。

據《澎湃新聞》報導，飯店工作人員表示，該公司是1月27日在飯店舉辦尾牙，但前一天一直在飯店大廳開著空調進行彩排，「尾牙當天肯定是免費的，但之前連續彩排了1天半，空調也是開到了最大檔，電費是收那時的。」

柳小姐則表示，「第一次聽說吃飯收電費的，之前已經談好了價格，結帳時卻說空調電費需要我們承擔。」她補充，「彩排時，飯店人員捨不得開燈開空調，協調一點事情就抱怨連天；每桌最基本的茶杯都沒有，我們公司自己找來擺；服務態度差，茶水都是我們自己來；彩排一下，居然要收電費7500元，整場平均金額都趕上五星級酒店的價格了，又沒有五星級酒店的服務，真是前所未聞，太離譜了。」

▲公司尾牙被收3.3萬元的電費。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲公司尾牙被飯店收3.3萬元的電費。（圖／翻攝自澎湃新聞）

飯店工作人員則回應，「他們27號辦尾牙，26號那天，從早上8點開到晚上7點左右，第二天（27日）從早上8點一直開到晚上8點半，一共開了20多個小時的空調。我們是說尾牙當天下午2點到晚上8點不收錢，其餘時間要付費。」

柳小姐則堅稱，飯店方並未提前告知會多收取空調費，「我們這邊的態度就是拒絕支付電費，其他的費用都可以。但是對方不願意，要求支付電費。所以我們目前也沒有付款，雙方處於僵持的態度。」

經過一輪的溝通，飯店人員反擊，「他們彩排時硬要穿短袖短裙，而且那幾天氣溫還是零下幾度，他們就要求把空調開到最大最熱。當時他們一個主管還說『該怎麼開就怎麼開，該怎麼算就怎麼算』，結果到了結帳的時候，他們又不滿意了，7500元的電費，現在只願意給兩、三千塊錢！」

報導指出，飯店人員透露，「該公司是一家上市公司，所有費用總共五萬多。現在他們也沒說不給錢，只說要走流程，比較慢，差不多一個月之後再給。從沒遇過尾牙前一天要來彩排的公司，通常都是當天提早來而已。」

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