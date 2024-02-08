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小年夜與打火兄弟圍爐　黃偉哲感謝堅守崗位守護台南

▲台南市長黃偉哲8日傍晚前往消防局山上分隊，與市議員李偉智、陳碧玉等人一同和消防人員小年夜圍爐，感謝消防人員讓市民可以高枕無憂、平安過好年。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲8日傍晚前往消防局山上分隊，與市議員李偉智、陳碧玉等人一同和消防人員小年夜圍爐，感謝消防人員讓市民可以高枕無憂、平安過好年。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為了守護市民安全，年節期間消防人員依然必須24小時留守，隨時執行災害搶救、緊急救護及火災預防勤務，台南市長黃偉哲8日傍晚前往消防局山上分隊，與市議員李偉智、陳碧玉等人一同和消防人員小年夜圍爐，感謝消防人員堅守崗位，讓台南市民朋友可以高枕無憂、平安過好年。

▲台南市長黃偉哲8日傍晚前往消防局山上分隊，與市議員李偉智、陳碧玉等人一同和消防人員小年夜圍爐，感謝消防人員讓市民可以高枕無憂、平安過好年。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲提到，春節是重要節日，期間治安工作的加強要依靠警消同仁的投入，今年更碰上台南400，許多重大活動，例如燈會、文博會、設計展等陸續舉行，吸引市民及外地遊客湧入各景點，因此包括維持秩序、緊急救護等工作就格外重要。黃偉哲感謝警消同仁持續努力，讓市民朋友可以高枕無憂、平平安安，也祝福同仁新年快樂、龍年行大運。

▲台南市長黃偉哲8日傍晚前往消防局山上分隊，與市議員李偉智、陳碧玉等人一同和消防人員小年夜圍爐，感謝消防人員讓市民可以高枕無憂、平安過好年。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局長李明峯表示，過去的一年裡，台南市消防同仁在災害現場展現出優秀技能和專業，在災害預防及防災教育推廣上也不遺餘力，中央、地方評比或競賽表現均十分亮眼，不僅取得2023年國家搜救隊伍中型搜救隊伍資格，更榮獲第6屆國家發展委員會「政府服務獎」及第5屆綠點子國際發明暨設計競賽5金4銀等9大獎項等眾多獎項。為了支持第一線消防同仁，市府也編列多筆預算，持續充實消防人力與裝備，希望在新的一年中，消防同仁都能好運龍來、龍泰龍禧。

▲台南市長黃偉哲8日傍晚前往消防局山上分隊，與市議員李偉智、陳碧玉等人一同和消防人員小年夜圍爐，感謝消防人員讓市民可以高枕無憂、平安過好年。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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