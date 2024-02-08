▲建照審查革新制度已見成效，基隆市府獲業界好感度大幅提升。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

有鑑於過去基隆市建築執照及都市設計審議程序過為冗長，業界及開發單位有諸多抱怨，也連帶影響業者投資、建設基隆的意願。謝國樑市長一上任就非常重視此問題，並責成都市發展處針對本市建築基地開發審查提出革新制度，改正過往審查曠日費時、行政效率不彰的詬病，透過革新制度的建立已具有良好成效，不僅有效提升各項審查之效率，同時縮短建築執照審查的時間，2023年建築執照核發數量趨近倍增，並獲得業界好評。

都發處長謝孝昆表示，過去一年改善簡化繁瑣之都市設計審議程序，調降需提送委員會審議之建築基地規模，並將原有幹事會加入部分都審委員改成專案小組，且建築基地規模較小之案件由原2級審改為1級審。自都審精進政策上路後，平均審議天數可較修法前減少近3分之1，減少投資人時間成本及風險、並為基隆發展帶來綜效。

謝孝昆說，基隆因山坡地比例過高，申請建造執照需同時辦理多項專業技術審查，為簡政便民，謝市長指示由都發處擔任單一窗口，橫向協調聯繫府內相關單位進行研商，有效整合各單位意見，不僅提升各項專業審查之效率，也解決申請單位困擾。此外，現階段建照審查由承辦科室所有同仁與申請人共同審圖，一次提供完整之修正意見，這不僅可與申請單位充分溝通、即時掌握審查意見，也能有效縮短公文往返時間。

謝孝昆提到透過都審簡化、單一窗口及共同審圖的革新制度，建造執照在2023年度核准數53件，相較前年2022年度核准數30件，已趨近倍數成長。今年也會完成建築管理資訊透明平台系統設置，未來各項專業審查資訊將更公開透明，申請單位也能同步掌握執照各項審查進度及意見，透過滾動式檢討方向進行，使各項審查機制趨於完備，期望能吸引更多廠商業者，投資建設基隆，活絡帶動基隆產業與經濟發展。