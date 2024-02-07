春節前夕！基隆消防強化實兵演練　高效搶救太陽能板火災

▲基隆消防局信二分隊小隊長鄒易臻率同仁執行周界防護任務。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

農曆春節前夕，基隆市政府消防局為進一步提升救災能力，今（6日）下午於中正區正濱國中辦理太陽能板火災搶救實兵演練。這次演練由第一大隊副大隊長余宗庭擔任現場指揮官，模擬頂樓太陽能板發生火災，消防人員執行火災搶救及人命救助技巧。

隨著太陽能光電設備的普及，火災風險也相應增加。消防局災害搶救科長蘇元鏞特別提醒搶救人員，在執行相關場所的搶救時，人員的避難及消防搶救都要注意場所絕緣以免發生觸電危險。

▲基隆消防局副大隊長余宗庭確定現場任務。

本次實兵演練地點位於山坡地帶且為水源匱乏地區，消防搶救時需要進行長距離佈線，演練特重於搶救困難之災害現場要能做到迅速、確實佈線之能力，以提升搶救效能，保障消防人員救災安全及市民生命安全。

參與演練共動員了中正、信義、信二，仁愛、七堵分隊及一大隊消防車共13輛、救護車2輛、消防人員共35名前往。演練情境為太陽能板突然發生火災，學校職員第一時間啟動自衛消防編組，進行師生疏散和報案。

▲基隆消防局快速反應小組（R.I.T）現場進行救援。

消防隊員到達現場後，迅速成立救災指揮所，並根據任務分工進行水線佈署、人員疏散等行動。演練中模擬消防人員受困火場情境，啟動自救程序，指揮官立即派遣快速反應小組(R.I.T)進行救援，成功搜尋並救出受困人員。

透過此次實兵演練，展示消防局的救災能力和專業水準，及為確保市民的安全努力不懈。消防局長向永財表示，消防局將繼續致力於提升災害搶救能力，並積極宣導各項防災措施，春期期間全力守護市民的生命財產安全！

▲現場受困人員搬運。