春節有愛城市不打烊　基隆市府加強獨居長者低溫關懷

▲基隆市政府加強獨居長者低溫關懷。基隆市副市長邱佩琳（右）。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

中央氣象局預報農曆春節前半段（8日小年夜至11日初二）冷空氣持續增強，強度來到大陸冷氣團等級，基隆市政府啟動低溫關懷機制，於春節前贈送「有愛福袋」（內含保溫杯、圍巾帽、單肩包、發熱襪、口罩及暖暖包等禦寒物資）予全市202位中低收入的獨居長輩，並動員各區公所、志工、里幹事、鄰里長及社區照顧關懷據點等主動提醒獨居長者穿厚禦寒及留意用電用火安全。

社會處指出，截至2024年1月底，基隆市列冊需關懷獨居老人人數有1801位，市府與民間社福團體合作設立「老伴基地」，透過志工進行電話問安及關懷訪視服務；針對低風險與低需求的獨居長輩，可免費申請安裝「緊急救援通報系統」，當緊急狀況發生時，只要按壓隨身求救鈕，就能與24小時服務中心聯繫，獲得即時援助。本次春節低溫期間將運用AI科技，透過緊急救援通報系統發送低溫關懷特報予現行申裝系統服務之304位獨居長者。

此外，基隆市政府結合97處社區照顧關懷據點辦理「寒冬助老、暖冬行動」，由志工親自到獨居長輩家中關懷訪視，並送上雞湯、暖暖包等物資，讓長輩在寒冷的冬天裡感受年節溫暖，期能建立妥善周全之社會照顧網絡，達成「打造基隆成為亞洲最有愛城市」的施政理念。

社會處表示，今年3月將推出「居家清潔亮晶晶」方案，行動不便或有需要的獨居長輩經申請並評估核准後，便會派專人到家中進行環境打掃；有關獨居長者相關服務，皆可以至戶籍地區公所申請。春節期間「有愛城市關懷不打烊」，市民有任何問題可撥打1999求助，市府團隊在接獲通報後將整合各部會及民間資源提供協助，期盼獨居長者能暖心過好年。