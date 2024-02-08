基隆市府訪3計程車業者　謝國樑允諾年後召開溝通會議

▲拜會基隆市汽車駕駛員職業工會理事長劉志勇（左2）、基隆市交通處長王圳宏（右2）。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



記者郭世賢／基隆報導

基隆市長謝國樑體恤一年來計程車司機辛勞，於年前由交通處長王圳宏率隊代表市府拜會3家計程車工（公）會致意，聽取計程車業者的心聲及實際需求，轉達謝市長的關懷及慰問。工（公）會反映計程車違規記點制度及市區內臨停設施不足等情形，市府允諾農曆年後將擇期邀請工（公）會、中央政府及市府相關局處召開會議交流。

▲拜會基隆市計程車駕駛員職業工會理事長何文軒（中）、基隆市交通處長王圳宏（左2）。

王圳宏表示，本次前往計程車工（公）會拜訪時，接獲反映因交通部「道路交通管理處罰條例」修正後的配套措施不足，冀增加臨停空間，交通處回應自2023年12月起陸續於基隆市區主要道路適合地點將禁停紅線調整為黃線，可讓計程車司機安心臨時停車上下客；此外，由於基隆市非屬直轄市，計程車司機主管機關為交通部公路局臺北市區監理所基隆監理站，未來召開會議時將邀請中央機關共同瞭解計程車業者的需要，並謀求改善方式。

王圳宏也提醒，即日起至2024年2月14日24時止（以上車時間為準）為農曆春節運價加成期間，基隆、台北及新北計程車運價加收30元。因計程車新式計費表已內建「春節加成」功能，乘客請依計費表跳表金額支付車資，司機不得額外再加收30元。乘客於下車前當場確認收費金額，若有需要請索取乘車證明，以維自身權益。

▲拜會基隆市計程車客運商業同業公會理事長高櫻雪（右1）、基隆市交通處長王圳宏（右2）。