NET商場爭議還在燒　謝國樑關閉臉書留言：有企業透過機器人攻擊

▲基隆市長謝國樑。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者皮心瑀／台北報導

主富服裝公司（NET）因東岸商場產權之爭和基隆市政府槓上。日前民進黨台北市議員許淑華才曝有基隆鄉親反映只要在臉書問基隆市長謝國樑相關爭議，就會被封鎖加刪除，而今謝國樑表示，最近因為有企業透過機器人帳號不斷地對他的臉書進行攻擊，而且並不會在短期内就結束，因此決定暫時將留言關閉。

謝國樑說，最近面對企業透過機器人帳號不斷地對他的臉書進行攻擊，而且並不會在短期内就結束，因此他們決定暫時將留言關閉，「未來如果對我們貼文有興趣或有不同看法的朋友，都歡迎透過表情發表您的看法，也感謝大家對我們臉書的關心」。

對於東岸商場爭議，基隆市府日前回應，2月1日凌晨0時開始進行東岸停車場的地上1樓至4樓點交，主要是因原營運商大日公司的營運期間已屆，卻無法將此區域的土地、建築物及相關設備(施)等產權依契約交回。市府擁有商場所有權，自然不是「無故」侵入「他人」不動產，所以完全沒有侵入他人建築物的刑事問題，因此，市府於張貼公告後正當行使公權力收回產權，並一併點交給新營運商微風公司。

市府表示，大日公司代表點交時雖未到場，但現場執行公權力時無任何肢體衝突，市府只是依約收回產權，沒有強暴脅迫情況或其它不法意圖，NET申告的強盜等罪嫌，不論從主觀犯意或是客觀行為來看，都不符合法律構成要件。對於市府公務員合法行使公權力卻涉訟，市府將表達全力支持的立場，並提供一切必要的法律協助。