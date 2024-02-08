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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

清查國內豬肉供應鏈　政院：已驗535件、僅中市樣本有驗出瘦肉精

▲台南市衛生局4 日又針對台糖市售肉片於超市及大賣場共抽樣15件檢體，送驗乙型受體素。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市衛生局4日也針對台糖市售肉片於超市及大賣場共抽樣15件檢體，送驗乙型受體素。（圖／記者林東良翻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台糖梅花豬肉片日前被台中市府驗出有禁用的瘦肉精「西布特羅」，台中市府和食藥署昨公布複驗結果，證實驗出含有0.001ppm西布特羅。行政院今（8）日表示，針對近期臺中市政府抽驗台糖國產「梅花肉片」檢出西布特羅（Cimbuterol）一事，除中市府抽驗之單一樣品檢體驗出西布特羅之外，經清查國內豬肉供應鏈，至2月7日已累計檢驗535件樣品，皆未檢出乙型受體素。

行政院食品安全辦公室綜整2月3日至2月7日針對豬肉相關樣品之檢驗情形，農業部針對台糖所有在養肉豬場檢驗296件豬隻血清、毛髮、飼料樣本，針對肉品市場檢驗160件豬隻毛髮樣本，針對同批肉品送驗4件樣本，及其他送驗肉品13件，共計473件皆未檢出乙型受體素。

另衛生福利部及各縣市政府衛生單位近期於後市場抽驗，包括新北、台北、桃園、台南、高雄等縣市計62件，亦未檢出乙型受體素。以上合計國內豬肉供應鏈上下游已有535件均未檢出乙型受體素，研判國內食品供應鏈尚未發現汙染風險。

行政院表示，將針對國內豬肉供應鏈加強監測，衛福部將後市場豬肉乙型受體素檢驗件數由每年2,000件提升至4,000件，並會同專家及相關單位共同調查釐清中市府單盒檢體出現藥物殘留原因，守護國人食品安全。

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豬肉瘦肉精西布特羅

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