嗆王必勝在演喜劇　徐巧芯：趕快下台就可以好好休息了

▲衛福部次長王必勝。（圖／記者洪巧藍攝）

記者皮心瑀／台北報導

台中市府檢出台糖安心豚梅花肉片中含有禁用瘦肉精「西布特羅」，遭到衛福部次長王必勝質疑，沒想到食藥署7日公布複驗結果，確定檢出「西布特羅」。對此，王必勝表示，「我沒有任何一點質疑是錯的，這不是打臉不打臉的問題」，國民黨立委徐巧芯則批評，這麼重要的食安問題，就你一個在演喜劇，還抱怨沒有休息的命，「跟你講一個好辦法，不用跟我說謝謝——趕快下台就可以好好休息了，慢走不送！」

徐巧芯批評，王必勝一下罵台中市政府公布太快，一下又嫌人家公布太慢，衛福部本該用最嚴格的標準檢視食安，積極追溯源頭、打擊少數不肖廠商，確保人民的健康以及優良業者的公平性，而不是每天臉書放炮批評辛辛苦苦幫忙稽查的基層人員，王必勝跳進去又跳出來，只差沒說「打我啊笨蛋」，這麼重要的食安問題，就你一個在演喜劇。

徐巧芯嗆，感情的騙子被揭穿時候，總是會找各種藉口，原來是真的，這次全民一起領教了，不顧人民食安提前跑出去玩，就專心對待家人，不要又三心二意，還抱怨沒有休息的命，趕快下台就可以好好休息了。

台中市衛生局日前在國防部福利事業管理處所屬台中福利站抽驗由台灣糖業股份有限公司監製、屏東縣信功實業有限公司屠宰加工的「國產台糖安心豚梅花肉片（冷凍）」，有效日期為2024/6/10、追溯號碼23121150490-52513的產品，檢驗結果發現含有不得檢出的「西布特羅」，檢出數值為0.002ppm。但因食藥署第一次檢驗未檢出，台糖也進一步申請複驗，經過複驗確定檢出「西布特羅」，數值為0.001 ppm。

不過，在食藥署第一次檢驗「未檢出」，王必勝幾次質疑台中市府，更強調曾提醒台中市府要「審慎公布」，因台中的檢驗值已接近極限值，且西布特羅極為罕見，應依法讓廠商申請複驗，同時也可以與食藥署或專業人士討論。

而今複驗結果出爐，王必勝說，他沒有任何一點有質疑錯的，從頭到尾檢體就是那一包肉，也就是目前全台灣唯一一包有驗出「西布特羅」的肉，所以現在應該是沒有系統性的問題，這是一個單一事件，應該繼續探討原因。為何只有台中市政府這包肉有驗出？ 檢體的污染無法排除

由於王必勝已與家人出國旅遊，他也自嘲，「我今天開始久違的休假，這是數個月前就排定的。看來我沒有休息的命....哈！」