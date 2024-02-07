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網速慢？調查：台灣網速亞太第四　超越日本

▲台灣網速位列亞太第四名。（圖／opensignal）

▲台灣網速位列亞太第四名。（圖／opensignal）

記者陳俐穎／綜合報導

台灣的網速到底快不快？根據最新調查報告指出，台灣在亞太國家中，行動下載網速位列第四，5G下載網速而言台灣則排名第六，算是5G中段班。

根據OpenSignal發布的最新網速調查報告看來，歐洲市場的平均速度提高了 7.4Mbps，其中丹麥、芬蘭和挪威處於速度成長的前列，分別提高了 25.5Mbps、17.7Mbps 和 16.5Mbps。

中東和北非 (MENA)市場的平均速度提高了 2.6Mbps，其中巴林、科威特和卡達的增幅最高，分別為 15.1Mbps、11.4Mbps 和 7Mbps。亞太地區 (APAC) 市場的平均速度提高了 5.2Mbps，其中印度、馬來西亞和韓國的速度增幅最高，分別為 36.1Mbps、17.9Mbps 和 14.8Mbps。

25個亞洲國家中，韓國的網速為亞洲第一，在下載網速達到140.2Mbps，而對比第二名新加坡的71.1Mbps，韓國領先了近一倍，而台灣則位列第四，下載速度達到55.7Mbps。而對比2022年的同期數據，成長幅度最高的是印度，原先行動下載網速僅15.4Mbps，目前提升到 51.5Mbps。

不過在5G網路上，台灣的表現就相對較為平凡，在亞太15個國家中排名第六，下載速度為211.7Mbps，而南韓仍為5G下載速度冠軍，速度達到436.7Mbps。

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