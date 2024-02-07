東部戰區春節MV喊話「教訓不孝郎」　雙聲道翻唱「愛拼才會贏」

記者魏有德／綜合報導

解放軍東部戰區今（7）日推出農曆春節前的宣傳MV，以國台語雙聲道改編台灣藝人葉啟田的成名作「愛拼才會贏」，將歌名改為「回家才會贏」，一方面向外界宣示，「家和國安定，國圓家鼎興，回家才會贏。」另一方面則喊話「反獨促統」，「要教訓不孝郎。」

▲東部戰區MV《回家才會贏》。（圖／翻攝東部戰區官方微博，下同）

東部戰區微信公眾號文章表示，「祖國統一，台灣當歸！」家是最小國，國是千萬家。愛拼，家和才會贏；愛拼，國圓才會贏。家圓，不願少一人；國圓，不能少一點。在新春佳節來臨之際，東部戰區發布重磅MV《回家才會贏》，期盼家和國安定，國圓家鼎興。

《回家才會贏》MV內容以年節氣氛的煙火氣與解放軍東部戰區演訓的畫面為主軸，在歌詞提及「驅虎」、「打狐」、「教訓不孝郎」時，放上圍島軍演時的飛彈試射動畫圖；提到家國情懷時，則是放上天津媽祖文化園的巨型媽祖像，主打兩岸之間的連結。

此外，在這支MV中，殲-20戰機、運-20運輸機等20系列的新一代戰機悉數登場，東部戰區演訓時的搶灘登陸、空中跳傘等畫面也再度出現，最後則是使用杭州亞運台灣代表團進場的畫面最為結尾，首尾呼應「回家團圓」的主題。

