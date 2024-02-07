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遭爆入白營選縣長「衝康姊姊」　 謝典林火大駁斥

▲彰化議長謝典林與姊姊立委謝衣鳯。（合成圖／ETtoday資料照）

▲彰化議長謝典林與姊姊立委謝衣鳯。（合成圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

總統大選剛過，有媒體報導，彰化縣議長謝典林的姊姊立委謝衣鳯已有規畫將角逐縣長大位，但謝典林近來積極尋求擬加入民眾黨，也布局參選下屆彰化縣長，被指在「衝康姊姊」，謝典林今天接受電訪時相當生氣並痛批報導內容未向他求證；謝衣鳳則說，她會盡責做好彰三選區立法委員的本份。

今天有媒體指出，選後謝典林方面持續有跟民眾黨互動，近日謝典林更已經提出加入民眾黨的動作，目的就是為了布局2026年縣長選舉，以自己是藍白都最能接受論述，要挑戰自己的姊姊立委謝衣鳳。

▲謝典林站台侯友宜、謝衣鳳。（圖／記者許權毅攝）

▲總統立委大選，謝典林為侯友宜、謝衣鳯站台。（圖／記者許權毅攝）

謝典林接受電訪怒斥指出「這是在作文比賽嗎？」並稱對方沒找到他求證，「應該是民眾黨來找我吧」，「什麼我申請加入，還在等審核，亂七八糟」；而彰化縣黨部主委張雪如也接受電訪表示，昨日才跟議長通電話，沒有聽他說這件事，更沒有聽民眾黨部有說過議長要加入，何來評估跟審核之說。

外界盛傳謝典林將於過年期間發放福袋，被聯想將與大眾擴大接觸，布局2026縣長大選，但昨日謝典林於彰化縣議會與媒體餐敘時，對此說法表示，若要說布局頂多是「輔選」。他也說，自己的規畫仍是持續做好議員、議長的職務，為民服務。

▲球星陪同立委謝衣鳯車掃。（圖／記者唐詠絮攝）

▲立委謝衣鳯與柏力力球星掃街。（圖／ETtoday資料照）

謝衣鳯表示，2024年彰化縣的三合一選舉即便按照謝議長所建議的分裂投票（總統票給侯友宜、政黨票給民眾黨），但是民進黨的賴清德仍是大幅度的領先，所以未來如果在2026年的彰化縣長的選舉上面，藍營或藍白勢必要更加加油才能贏過民進黨。

謝衣鳯強調，相信謝議長會有其自己審慎的評估，「畢竟他是一個成熟的政治人物，而我是他的家人，我只能給予他尊重與祝福。」、「我自己會恪守本份，做好彰化縣三選區的立法委員」，也會盡力為彰化縣以及台灣人民打拚。

▲謝典霖發文喊話郭粉「跟我走」。（翻攝自Facebook／謝典林）

▲謝典林喊話「團結 跟我走」。（資料圖／翻攝自Facebook／謝典林）

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