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春節彰化兜風去！ 西濱超派浪漫海景　好玩又好拍

▲彰化台61線美景。（資料圖／彰化縣政府提供）

▲彰化白色海豚屋美景。（資料圖／彰化縣政府提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

春節連續假期來臨，許多民眾會運用難得的假期外出旅遊，無論是拍網美照、親子共遊、走春祈福或者是來趟西濱小旅行，在彰化都能一次滿足；以往除了走國道1號可以來到彰化之外，今年台61線西部濱海公路彰化路段全線首度投入春節疏運，民眾可以多利用台61線到彰化旅遊。

▲彰化台61線美景。（資料圖／彰化縣政府提供）

▲彰化白色海豚屋美景。

城觀處表示，走台61線來彰化美景盡收眼底，從白色海豚屋、觀光工廠群到大鹿港地區及海空步道等，其中也包括無形文化資產-海牛採蚵以及台灣唯一的玻璃媽祖廟，觀光資源十分多元。

▲彰化台61線美景。（資料圖／彰化縣政府提供）

▲彰化芳苑海空步道。

由北至南沿著台61線來彰化，首先抵達的是伸港線西交流道，伸港是「招潮蟹的故鄉」，潮間帶生態資源豐富，網紅拍照景點-白色海豚屋，彰化縣自然生態教育中心，內部有各項展覽，非常適合小朋友及全家一同來認識伸港的生態資源，旁邊還有嬉濱海豚公園，公園裡面有豐富的海洋遊具設施、地形多變化的越野單車PUMP TRACK場地、還有佔地約400多坪的寵物公園，一定是小朋友的最愛；鄰近的蛤蠣兵營及肉粽角風車秘境，也是熱門的網紅拍照打卡景點。

▲彰化台61線美景。（資料圖／彰化縣政府提供）

▲彰化嬉濱海豚公園。

再往下走從鹿港福興交流道，可到訪觀光工廠群以及鹿港小鎮，無論是走春祈福或是親子手作體驗通通都有。彰化縣內的觀光工廠有15家，位居全國第4名，其中3分之1坐落於西濱沿岸。另外，「鹿港天后宮」、「龍山寺」、「鹿港老街」、「桂花巷藝術村」等都是許多民眾春節祈福走春必到的景點，還有夜晚的「鹿港溪」水舞表演與水岸夜間光環境，優美的音樂加上精采的水舞表演，提供遊客絢麗的視聽饗宴。

▲彰化台61線美景。（資料圖／彰化縣政府提供）

▲唯美的鹿港溪。

接著再往南到芳苑王功交流道，映入眼簾的是全台灣最年輕的燈塔「王功燈塔」，是許多遊客來王功必訪的朝聖景點，以及「芳苑濕地紅樹林海空步道」可近距離欣賞紅樹林景色及豐富的濕地生態，走在步道上處處都是驚喜，還有全台唯一的海牛採蚵體驗，千萬不可錯過。春節還在猶豫要去哪走春嗎？彰化是最佳的選擇。

▲彰化台61線美景。（資料圖／彰化縣政府提供）

▲鹿港老街。

▲彰化台61線美景。（資料圖／彰化縣政府提供）

▲鹿港玻璃媽祖廟。

▲彰化台61線美景。（資料圖／彰化縣政府提供）

▲芳苑海牛。

▲彰化台61線美景。（資料圖／彰化縣政府提供）

▲彰化台61線美景。（資料圖／彰化縣政府提供）

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