第三大黨要搬家了！年獲1.5億補助款　民眾黨年中要找「新落腳處」

▲柯文哲出席民眾黨中央委員會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨於2024選舉獲得304萬334張政黨票，根據《政黨法》規定，每年每票可獲新台幣50元政黨補助款，粗估每年可獲1.5億元；民眾黨秘書長周榆修日前透露，1.5億元一部分用於黨務擴展，另一部分著墨社會公義跟社會做連結。民眾黨發言人李頂立表示，民眾黨預計在今年年中，可能會找到新的落腳處。

民眾黨7日中午12時在台大國際會議中心召開中央委員會，由於出席人數眾多，除了因「廢票案」被停權2個月的立委陳昭姿以外，其他7名不分區立委首度以當然中央委員身份參與，進而擴大召開；而討論的議程內容，除了例行黨部、黨團業務報告以外，還有蔡壁如是否回任中央委員案。

而中央委員會也準時在下午1時30分左右結束，會後由發言人李頂立出面轉述。李頂立提及，民眾黨在選後迎來一波入黨潮，有一萬多人要入黨，目前黨員數已經接近3.5萬人，所以未來黨員是否能有系統性相關的管理，也是商討重點。

李頂立指出，民眾黨一直以來是比較創新、擁抱倡議進步價值的政黨，所以黨主席柯文哲、中央委員也認為，政黨是一個文化的倡議者，未來會繼續倡議進步價值；接下來黨務部分，包括E化、環保等，不管是黨部、黨團都會持續落實，且之後活動也會將這些事當重點事項。

另外，李頂立也透露，民眾黨的場地比較狹窄，分散在不同辦公室，預計今年年中，也許會找到新的落腳處，或許會有比較大的空間，無論是採訪或開會，都能讓大家有充分空間使用。