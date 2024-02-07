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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡壁如回黨中央還要再等等！　民眾黨：待柯文哲未來進一步裁示

▲▼柯文哲 立委出席民眾黨中央委員會 黃國昌 中央委員馮啟彥聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲柯文哲出席民眾黨中央委員會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲有意邀請前立委蔡壁如回任中央委員，且還是「主席指定」中央委員，但黨內正反意見兩極，隨後也爆出蔡壁如將出任台中市政府市政顧問傳言，且蔡回應態度曖昧。民眾黨7日中午舉行中央委員會，討論到蔡壁如人事案，發言人李頂立事後轉述，今日充分溝通後，讓柯文哲帶著想法回去，未來才會再做進一步裁示。

民眾黨7日中午12時在台大國際會議中心召開中央委員會，由於出席人數眾多，除了因「廢票案」被停權2個月的立委陳昭姿以外，其他7名不分區立委首度以當然中央委員身份參與，進而擴大召開；而討論的議程內容，除了例行黨部、黨團業務報告以外，還有蔡壁如是否回任中央委員案。

而中央委員會也準時在下午1時30分左右結束，過去被視為與蔡壁如有心結的黃珊珊，最先走出會場，但面對問題皆不與回應；而柯文哲離開會場時，面對大批媒體提問也全程沈默，且中途先跑去上廁所後才離開。

▲▼黃珊珊離場 不回應媒體提問 民眾黨中央委員。（圖／記者屠惠剛攝）

▲黃珊珊離場。（圖／記者屠惠剛攝）

會後由發言人李頂立出面轉述，表示確定有討論到指定中央委員，會中經過充分討論、意見溝通反應，但畢竟所謂「指定中央委員」3席中，一席是林富男，另外2席權責範圍仍屬黨主席決定，包括人事、組織佈局，其實算是要通盤考量，還是回歸到主席個人職權，經過今天大家充分意見溝通討論後，未來還是要看主席個人裁示來做決定。

媒體追問，這是否代表沒有裁示？李頂立提及，一樣尊重中央委員職權，會中做充分溝通、表達後，大家可能針對人事狀況、組織佈局狀況有些想法提出，選後民眾黨也有許多對於組織架構上的佈局，包括接下來工作、任務分配及組織架構長什麼樣子，都要通盤考量，「今天是充分溝通後，讓主席帶著這些想法回去，未來才會再做進一步裁示。」

至於裡面有無反對聲音，以及蔡壁如本人意願為何？李頂立回應，過去的立委都是民眾黨非常重要的資產、戰力，接下來他們的未來任務、跟黨的相關合作與結合上，選後都有充分溝通，只是這方面牽涉到整體佈局，組織這塊不太會是一步到位，可能要等明確人事案出來後，才會依序跟各位公布。

▼民眾黨發言人李頂立。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼民眾黨發言人李頂立 柯文哲 立委出席民眾黨中央委員會。（圖／記者屠惠剛攝）

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