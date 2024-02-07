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到大陸旅遊接受招待涉賄選　彰化退休員警和里長2人遭起訴

▲到大陸旅遊接受招待鄭姓台商與蔡姓里長被起訴。（示意圖／民眾提供）

▲到大陸旅遊接受招待鄭姓台商與蔡姓里長2人被起訴。（示意圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

總統立委大選期間，彰化地檢署檢察官姚玎霖指揮彰化縣調站、鹿港及和美分局偵辦鄭姓退休員警、蔡姓里長2人涉嫌違反反滲透法、總統副總統選舉罷免法等案件，經偵查終結，於昨(6日)偵查終結向法院提起公訴，並於今(7)日將鄭男移審彰化地方法院。

起訴書內容指出，鄭男為和美鎮人，員警退休後在大陸東莞經營房地產多年，與蔡姓里長是20多年的好朋友，鄭男接受一名「統戰辦黃主任」指示，免費招待選民前往大陸地區旅遊，而假藉招待旅遊名義，於2023年11月18日至23日，透過蔡男招攬18人組團赴大陸地區東莞旅遊，並由鄭姓男支付全部旅遊費用。

檢方調查，受招待人共計18人，每人原應收取機票錢為人民幣2,000元，由鄭男全額負擔，每人約台幣2萬元，總計招待出遊金額共36萬元。

檢警查出該團出發前就成立LINE「東莞旅遊」群組，鄭男於11月11日傳送訊息給蔡男，「煩請傳至群組投配票，謝謝」，蔡男也允諾，回覆「我們這裡面的人都是投票給某人的」等語。鄭男又回傳，預告當天晚宴有「東莞市黃江鎮副鎮長」跟大家聚餐。

當晚，在鄭男經營的酒店內，除副鎮長外，還有副書記等官方人員陪同用餐。20日晚上8時許，於晚宴敬酒時，又向團員公開表達及要求團員要支持某黨總統候選人，蔡男則在場舉杯表示沒問題。全案經檢察官偵查終結，認本件事證明確，於2月6日向法院提公訴。

案發後鄭男被羈押進看守所，今天移審彰化地院，晚間8點法官裁定10萬元交保，且限制出海出境。

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