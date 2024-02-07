彰化婦控弱智女兒遭性侵索賠4萬　鄰居阿伯獲判無罪理由曝

▲母親指控鄰居阿伯性侵弱智女兒索賠4萬元。（示意圖／翻攝自視覺中國CFP）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名母親前年6月間帶著弱智女兒(以下稱A女)，到警局指控鄰居陳姓阿伯性侵她女兒，並稱對方答應賠償4萬元，借據卻被撕毀，檢方偵訊後依涉妨害性自主罪嫌提起公訴，經彰化地院審理後，因「都是媽媽教我的」這一句話，案情大逆轉，法官認為證據仍有疑慮，判阿伯無罪。

依據判決書內容，A女與陳姓阿伯家相距不到500公尺，A女經常到陳男家玩，陳也會招待喝茶。A女媽媽於2022年3月28日到陳男住處，指控女兒遭陳性侵並要求賠償，但陳否認，隔天簽立欠4萬元借據並答應6月11日前給付。

付款當日A女母親拿著借據到陳家要索討4萬元，但陳男認為自己沒有性侵為由拒付，一旁的陳妻當下將借據撕毀，A女媽媽撿起遭撕毀的借據，拼湊完成後到警局控告陳男性侵女兒。

A女經過醫院精神鑑定，智力相當於6、7歲童， 平常都叫陳男為「阿伯」，但在偵訊時卻可以寫出阿伯「全名」、恐遭刻意誘導。

陳男向法官辯稱，A女媽媽向他恐嚇「我兒子不好惹，他殺過人」，他因為害怕被「兄弟」報復，才不得不簽下那張4萬元借據，A女身上也沒有留有陳男DNA跡證，也無創傷壓力症候群，到場處理之警員亦證稱當時A女情緒正常，沒有恐懼、退縮、哭泣等異常。

法官認為，被告是在脅迫下簽立欠債字條，而且合理懷疑女子受到媽媽暗示、誘導或干擾，產生記憶扭曲、混淆的可能性，也無其他積極證據足以證明，因此判陳男無罪。