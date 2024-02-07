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雲林查出辣椒粉含致癌「蘇丹紅」　原料去向不明...業者遭法辦

▲濟生公司斗六廠「家用四合一調味料組合的細粉紅辣椒含蘇丹色素3號」檢出工業用蘇丹色素3號含量18ppb。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲濟生公司斗六廠「家用四合一調味料組合的細粉紅辣椒含蘇丹色素3號」檢出工業用蘇丹色素3號含量18ppb。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

專售調味粉的濟生公司斗六廠，上月8日遭民眾舉報，指家用四合一調味料組合的細粉紅辣椒，疑含有致癌物蘇丹色素3號，雲林縣衛生局稽查小組獲報即至廠區、通路將成品送驗，收到檢驗報告確認後查封近3千瓶辣椒粉及500公斤原料，衛生局指出，業者對於部分原料去向交代不清，全案將函送雲林地檢署偵辦。

雲林縣衛生局指出，上月30日接獲檢驗單位通知後，除立即通知業者到案說明並檢視報告，已要求於全聯福利中心全面下架回收。而該廠製作的四合一調味組合包含4種調味粉，每瓶總重82公克，其中辣椒粉為12公克。衛生局表示，上月初接獲檢舉後，接連至斗六廠區及上架通路追查，同步採檢送驗，上月30日接到檢驗報告，結果檢出工業用蘇丹色素3號含量18ppb。

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▲濟生公司斗六廠「家用四合一調味料組合的細粉紅辣椒含蘇丹色素3號」檢出工業用蘇丹色素3號含量18ppb。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲濟生公司斗六廠「家用四合一調味料組合的細粉紅辣椒含蘇丹色素3號」檢出工業用蘇丹色素3號含量18ppb。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

衛生局說明，經多日清查，確認該廠向新北市廠商保欣企業引進原料2500公斤，其中使用250公斤製作1萬9958瓶辣椒粉，已售出1萬6974瓶，現場封存2984瓶及原料500公斤，其餘1750公斤業者無法交代流向。衛生局表示，為向溯源原料來源，除通知新北市政府協助調查，由於業者自承於製作過程未落實自主管理，今彙集資料後也將函送雲林地檢署；檢方表示，將於收到衛生局相關資料後立案調查。

衛生局強調，一旦違反食品安全衛生管理法第15條第1項第10款規定，「添加未經中央主管機關許可之添加物」，依同法第49條第1項規定，情節輕者將面臨5年以下有期徒刑，拘役或併科800萬元以下罰金；情節重者則7年以下有期徒刑，併科8000萬元以下罰金，全案將函送雲林地檢署偵辦。

 ►聽Podcast #我在案發現場

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關鍵字：

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