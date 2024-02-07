辣椒粉含致癌「蘇丹紅」！雲縣府急通知全聯下架　張麗善：依法偵辦

▲雲林一間食品製造廠製造的辣椒粉中含有致癌物蘇丹紅，衛生局目前正積極調查中。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻、陳韻如／雲林報導

雲林縣長張麗善今(7日)表示，衛生局接獲檢舉，一間胡椒粉製造廠疑似添加「蘇丹色素3號」(蘇丹紅)至辣椒粉中，經稽查小組採檢，確實檢驗出含量18ppb，相關人員後續已向上溯源，並委請新北市政府協助調查，全案目前移請檢方偵辦，若違法屬實，將依法開罰800萬至8000萬元。

張麗善今針對瘦肉精事件發表回應，她非常肯定台中市府的作為，她認為這是負責任的態度，中央應該予以肯定，且應該要標準一致，「雖然中央說了一些對地方政府不能理解的話，中央應該要對地方政府說一聲抱歉」。

▲四合一調料中的辣椒粉含有蘇丹紅。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

此外，張麗善也透露，雲林縣內一間專門製造胡椒粉等相關製品的食品公司，在製造過程中疑似添加了「蘇丹色素3號」，而這本身就是一項毒物質，目前相關單位已經積極調查中。

對此，雲林縣衛生局長曾春美進一步說明，該廠製造的紅辣椒粉有添加蘇丹紅，但到廠稽查時，只有查出一些留樣的產品，庫存部分已上架到全聯，目前相關單位已將其他現有的庫存封存，避免再流到市面上。

曾春美表示，至於超市部份的商品，目前已緊急通知全台的全聯業者協助下架，並且採樣送檢，而確實驗出辣椒粉中含有18ppb蘇丹紅。由於該廠的原料供應廠商位於新北市，目前衛生局已委請新北市府協助調查，全案後續也將依食品安全衛生管理法移請檢方偵辦。