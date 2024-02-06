　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

惡劣！雲林草莓園一夜遭竊只剩綠葉　果農淚崩：全年心血蒸發

▲雲林林內鄉草莓園遭竊，一夜之間熟果全消失，農民悲痛怒斥竊賊沒良心。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林林內鄉草莓園遭竊，一夜之間熟果全消失，農民悲痛怒斥竊賊沒良心。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣驚傳有草莓園成熟果實一夜間全遭竊，林內鄉吳姓果農悲痛怒斥竊賊沒良心！近1分地草莓熟果一夜之間只剩綠葉，一整年心血就這樣人間蒸發，果農紅著眼眶說，因幾個月前天氣太熱，草莓因熱障礙不好照顧，好不容易有又大又紅的果實可以採收，損失難以估計。斗六警方已調閱監視器全力追查中。

林內鄉吳姓果農指著整片草莓園表示，2月3日果園望過去有許多紅點，都是成熟紅通通的草莓，未料隔天2月4日一早來就發現紅點都不見了，只剩綠葉，趕緊騎車回去問先生，草莓怎麼都不見了，2人到回到果園查看確定遭偷採光光。總計2分地種分4區、每區種15行，每行約可採收2籃，遭竊2區的部分約可採收4、50籃，今年草莓價格高，一籃2.5斤左右可賣1000至1200元。

另名果農林淑娟也指出日前即遭竊走多棵草莓苗，她指出，這季的草莓因氣候異常，去年10至12月氣溫高，因熱障礙發生萎凋病，很多草莓苗枯死重種，除了草莓苗特別貴，農民更要花更多心血細心照顧，量少、成本提高，所以今年草莓價格高。

林內鄉長劉姿言表示，林內栽種草莓已有3、40年，因土質、氣候及農民不斷加強種植技術，品質穩定受好評，每顆果實又大又紅，最大的甚至有小孩子的拳頭大，在中台灣林內草莓打響名號，採收期從12月到隔年4月，果農除在路旁自售，也有開放採果，邀請民眾春節可到林內體驗採果樂，用行動支持果農。

▲雲林林內鄉草莓園遭竊，一夜之間熟果全消失，農民悲痛怒斥竊賊沒良心。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林林內鄉草莓園遭竊，一夜之間熟果全消失，農民悲痛怒斥竊賊沒良心。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 


►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►雲林青山坪農場櫻花盛開　縣長張麗善率團探訪草嶺景點

►春節出遊小心破財！　台61線雲林移動測速照相...地點曝光

►斗六警分局查賄績效評比獲第一　署長黃明昭讚譽表現優異

►瘦肉精風波！雲林2處台糖豬場完成抽驗　15樣本待檢驗結果

►獨／為虎作倀！高雄前員警淪詐團軍師收押　議員怒掀分局黑歷史

ET快訊
快訊／陳沂哭了「兇手拿手機往我頭上猛打」！　瘋狂求救
LIVE／陳沂當街挨揍　召開記者會說明
快訊／國1南向「6車連環撞」　占內車道回堵7km
榕樹倒塌瞬間曝！BMW被砸凹　女行人遭擊中
快訊／林彥君生了！　卸貨後落淚
好多人生病！就診破12萬人「近10年次高」　春節後疫情恐再升
快訊／高峰來了！　新冠增65死創新高
快訊／韓國瑜院長首張春聯！　「龍耀吉慶」祝賀
韓國瑜找周萬來任立院秘書長　吳子嘉：一下就破了柯建銘的局

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

推算空姐做愛時間！男機師還要她多吃木瓜　性騷2人下場曝

快訊／國1南向高科交流道段「6車連環撞」　占內車道回堵7km

榕樹倒塌瞬間曝！BMW車頂被砸凹玻璃碎裂　行人過馬路遭擊落慘摔

男遭大貨車撞死獨留12歲子　肇事駕駛找弟頂替...驗屍躲警車不現身

自製搞笑搶匪頭套！慣竊開贓車偷銅線　想撈一筆「睡過頭」破功

「我一定要成功」孝子給母一筆錢失聯1年　不肯回家原因有洋蔥

惡劣！雲林草莓園一夜遭竊只剩綠葉　果農淚崩：全年心血蒸發

快訊／北市信義區大榕樹倒塌！BMW停路邊慘遭砸凹　1女送醫

士林夜市氣球攤遭狠砸！警火速逮竹聯幫6人...主嫌曝動手原因

詐團首腦見女友被逮...秒變成龍連翻2棟樓躲水塔底！狼狽落網

柯震東詹子萱當P友先訂規矩　「不是要X我？」扛起直奔床上

16歲男無照騎車被開罰單　錄影嗆警：是有多缺業績

《可憐的東西》艾瑪史東突破尺度全裸　「小女孩」心智挑戰沉淪性愛

酷炫女友從他口袋翻出「用過保險套」　大哭：跟誰做♥！..他傻眼「頭很痛」

彩券行開業35天刮出2千萬　彰化屬龍女得主曝想買房！

江大成道歉..胡瓜：我看不懂啊　讚胡釋安認愛「處理得很好」

SJ經紀人婚禮「合體銀赫東海熱舞」　強仁也現身…利特失誤秒被噓爆XD

歐陽娣娣參加選秀喊：我來自中國　認「因家人才紅」Cue娜娜全場驚呼

快訊／19歲情侶雙載遭撞飛！2人斷腿...零件碎滿地　驚悚現場曝

陳昭姿批「怎能這樣對我」　柯建銘嗆民眾黨團烙兄弟

推算空姐做愛時間！男機師還要她多吃木瓜　性騷2人下場曝

快訊／國1南向高科交流道段「6車連環撞」　占內車道回堵7km

榕樹倒塌瞬間曝！BMW車頂被砸凹玻璃碎裂　行人過馬路遭擊落慘摔

男遭大貨車撞死獨留12歲子　肇事駕駛找弟頂替...驗屍躲警車不現身

自製搞笑搶匪頭套！慣竊開贓車偷銅線　想撈一筆「睡過頭」破功

「我一定要成功」孝子給母一筆錢失聯1年　不肯回家原因有洋蔥

惡劣！雲林草莓園一夜遭竊只剩綠葉　果農淚崩：全年心血蒸發

快訊／北市信義區大榕樹倒塌！BMW停路邊慘遭砸凹　1女送醫

士林夜市氣球攤遭狠砸！警火速逮竹聯幫6人...主嫌曝動手原因

詐團首腦見女友被逮...秒變成龍連翻2棟樓躲水塔底！狼狽落網

台大數學輸給中原資工！熱門就業科系受關注　高中生選系不選校

福斯「入門休旅黑化版」美國亮相！搭配發光水箱護罩更吸睛

走春三款絕美花苞頭必學！懶人不洗頭也有時尚造型

和柯震東性事超合堅持「做愛不戀愛」！《愛愛》正妹砲友詹子萱爆討論

親子共學世代傳承　5歲幼兒看80歲知名畫家作品

疑患「褐根病」！榕樹壓凹BMW、擊落行人　北市將協助申請賠償

快訊／陳沂哭了「兇手拿手機往我頭上猛打」！　瘋狂求救：下手非常重

房屋稅等三種地方稅　過期稅單開放線上繳納

讓出外打拼家人、學子返家團圓　中橫便道管制放行增為5時段

保育類領角鴞雨中落難　警民攜手「撐傘護鳥」再送ICU救治

榮總忘年會高衩妹辣爆！　他讚「護理師好頂」猜錯身分了

社會熱門新聞

獨／陳沂遭襲！狂男當街揮拳猛揍傷勢曝

國道7撞1死1傷！　駕駛傳「無照講電話」肇事

飛泰國過年前家庭破碎！姊夫悲憤：年要怎麼過

遇襲畫面曝！陳沂路邊遭狂男痛毆　急閃仍遭猛踹

6女付費挑戰「限時性愛賽」！新北男分飾多角狂騙

21歲黑衣男狠揍陳沂　「專業打手」3關鍵曝

台南+9為1000元圍毆！她遭棒打、重摔

金援中斷竟夥同男友弒父　蛇蠍女因Google街景落網

國1奪命車禍案外案！肇事大貨車駕駛拉弟弟頂罪

即／19歲情侶遭左轉車撞飛　2人斷腿驚悚現場曝

台76父子遭撞雙亡！駕駛女兒想休學扛家計

狠揍陳沂黑衣人超派　肩膀撞警還嗆：不要碰我

同住好友偷睡女友！花蓮「綠帽男」持刀砍耳

台76肇事駕駛現身全程噤聲　家屬怒：一句道歉都沒有

更多熱門

相關新聞

青山坪櫻花盛開　張麗善率團探訪草嶺

青山坪櫻花盛開　張麗善率團探訪草嶺

雲林縣政府主管創新學習昨（5）日移師草嶺石壁九芎神木、美人谷、青山坪農場等景點，縣長張麗善、副縣長謝淑亞、縣政總顧問張清良偕同各局處長藉由實地走訪草嶺各項設施，包含櫻花季交通路網、接駁及停車場規劃等，充分了解及推廣古坑相關旅遊景點及特產，致力於推廣雲林旅遊景點、交通、防災等設施。

春節出遊小心！台61雲林測速照相地點曝

春節出遊小心！台61雲林測速照相地點曝

斗六警分局查賄績效第一　黃明昭讚譽表現優異

斗六警分局查賄績效第一　黃明昭讚譽表現優異

大德工商與虎科大產學合作共創卓越

大德工商與虎科大產學合作共創卓越

一咬爆餡！超商最新「爆餡草莓泡芙」

一咬爆餡！超商最新「爆餡草莓泡芙」

關鍵字：

草莓雲林農作物竊案林內鄉

讀者迴響

熱門新聞

獨／陳沂遭襲！狂男當街揮拳猛揍傷勢曝

國道7撞1死1傷！　駕駛傳「無照講電話」肇事

陳沂遭揍臉4拳「耳肉被撕裂」濺血照曝光！

飛泰國過年前家庭破碎！姊夫悲憤：年要怎麼過

金曲歌王出軌形象直直落！離開10年老東家

遇襲畫面曝！陳沂路邊遭狂男痛毆　急閃仍遭猛踹

繳電話費「發票中100萬」　6人幸運中獎

快檢查！54款除濕機「立即停用」　大牌都上榜

女留學生魚刺卡喉嚨　在美手術收276萬帳單

快訊／陳沂被揍首發聲：我不好，很害怕！

6女付費挑戰「限時性愛賽」！新北男分飾多角狂騙

快訊／開車加油「發票中200萬」！　獎落2縣市

貼春聯7禁忌誤觸恐破財招陰　最佳時間點曝光

「0度線」來了！專家曝：春節「這2天」將跌破7度

說謊很難被識破三大星座！

更多

最夯影音

更多
柯震東詹子萱當P友先訂規矩　「不是要X我？」扛起直奔床上

柯震東詹子萱當P友先訂規矩　「不是要X我？」扛起直奔床上
16歲男無照騎車被開罰單　錄影嗆警：是有多缺業績

16歲男無照騎車被開罰單　錄影嗆警：是有多缺業績

《可憐的東西》艾瑪史東突破尺度全裸　「小女孩」心智挑戰沉淪性愛

《可憐的東西》艾瑪史東突破尺度全裸　「小女孩」心智挑戰沉淪性愛

酷炫女友從他口袋翻出「用過保險套」　大哭：跟誰做♥！..他傻眼「頭很痛」

酷炫女友從他口袋翻出「用過保險套」　大哭：跟誰做♥！..他傻眼「頭很痛」

彩券行開業35天刮出2千萬　彰化屬龍女得主曝想買房！

彩券行開業35天刮出2千萬　彰化屬龍女得主曝想買房！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面