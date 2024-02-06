惡劣！雲林草莓園一夜遭竊只剩綠葉　果農淚崩：全年心血蒸發

▲雲林林內鄉草莓園遭竊，一夜之間熟果全消失，農民悲痛怒斥竊賊沒良心。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣驚傳有草莓園成熟果實一夜間全遭竊，林內鄉吳姓果農悲痛怒斥竊賊沒良心！近1分地草莓熟果一夜之間只剩綠葉，一整年心血就這樣人間蒸發，果農紅著眼眶說，因幾個月前天氣太熱，草莓因熱障礙不好照顧，好不容易有又大又紅的果實可以採收，損失難以估計。斗六警方已調閱監視器全力追查中。

林內鄉吳姓果農指著整片草莓園表示，2月3日果園望過去有許多紅點，都是成熟紅通通的草莓，未料隔天2月4日一早來就發現紅點都不見了，只剩綠葉，趕緊騎車回去問先生，草莓怎麼都不見了，2人到回到果園查看確定遭偷採光光。總計2分地種分4區、每區種15行，每行約可採收2籃，遭竊2區的部分約可採收4、50籃，今年草莓價格高，一籃2.5斤左右可賣1000至1200元。

另名果農林淑娟也指出日前即遭竊走多棵草莓苗，她指出，這季的草莓因氣候異常，去年10至12月氣溫高，因熱障礙發生萎凋病，很多草莓苗枯死重種，除了草莓苗特別貴，農民更要花更多心血細心照顧，量少、成本提高，所以今年草莓價格高。

林內鄉長劉姿言表示，林內栽種草莓已有3、40年，因土質、氣候及農民不斷加強種植技術，品質穩定受好評，每顆果實又大又紅，最大的甚至有小孩子的拳頭大，在中台灣林內草莓打響名號，採收期從12月到隔年4月，果農除在路旁自售，也有開放採果，邀請民眾春節可到林內體驗採果樂，用行動支持果農。

▲雲林林內鄉草莓園遭竊，一夜之間熟果全消失，農民悲痛怒斥竊賊沒良心。（圖／記者蔡佩旻翻攝）