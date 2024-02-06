雲林抽驗生鮮食品...4項標示不清　豆乾、瓜子、酸白菜、年糕入列

▲雲林縣衛生局「113年度春節複合式專案計畫」，計稽查46家次，結果2家有部分GHP缺失，責令限期改正。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

因應農曆春節將至，雲林縣衛生局於2023年11月底即啟動「113年度春節複合式專案計畫」，針對「春節應景食品製造業者」、「年貨大街暨應景食品販售業」及「年菜餐廳業者」等業別執行環境、從業人員、製程等衛生稽查及抽驗，計稽查46家次，結果2家有部分GHP（食品良好衛生規範準則）缺失，責令限期改正，經複查後均與規定相符。

雲林縣衛生局說明，另抽驗生鮮食材、肉加工製品(豆皮豆乾類麵製品、糕餅類、花生堅果類零食、魚肉煉製品、醃漬脫水蔬菜、複合式調理食品等總計96件，結果有「厚Q條蒜味豆乾」、「五香南瓜子」、「黃金酒粕酸白菜」等3件食品分別檢出食品添加物甜味劑、漂白劑，都在限量標準內，但外包裝未標示該添加物名稱，另有一件「寧波年糕」外包裝僅標示素食可用，未明確標示是全素或奶蛋素等，與法規規定不符，經調查並追溯來源均為外縣市業者，已移請所轄衛生局追蹤辦理。

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衛生局長曾春美提醒民眾，採購年節食品掌握六不原則，「標示不清不買、過於鮮豔不買、有異味者不買、來源不明不買、有破損者不買、已足夠者不買」，同時呼籲食品業者及民眾調理食品時要確實掌握預防食品中毒五要原則，「要洗手、要新鮮、要生熟食分開、要徹底加熱、要注意保存溫度」，避免發生食品中毒危害健康。若消費者有任何食品衛生問題可撥打食品衛生科專線電話：05-5339730洽詢。

▲雲林縣衛生局「113年度春節複合式專案計畫」，計稽查46家次，結果2家有部分GHP缺失，責令限期改正。（圖／記者蔡佩旻翻攝）